20 Mar 2022 - 15:11- Gündem G: 20 Mar 2022 - 15:13

Emine Altuntaş kendi ofisini açtı

Emine Altuntaş eşi Bekir Altuntaş ile birlikte Körfez’de kendisine ait Altuntaş Gayrimenkul Hizmetleri isimli ofisini açtı
Emine Altuntaş kendi ofisini açtı mask

Emlak sektöründe uzun bir zamandır hizmet veren ve kendi alanında markalaşma adına her geçen gün daha da ileriye giden Emine Altuntaş, kendisine ait Altuntaş Gayrimenkul Hizmetleri isimli ofisini açtı. Körfez’in en hareketli mahallelerinden biri konumunda bulunan Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Yarımcapark İş Merkezi içinde, ofisini eşi Bekir Altuntaş ile birlikte açan Emine Altuntaş, güvenin adresi olacağını söyledi.

“GÜVEN BİZDE EN ÖNCELİKLİ HİZMET”

Emlak işinin her şeyden önce güven meselesi olduğunu vurgulayan Emine Altuntaş, “Bizde en önemli hizmet anlayışı güven ve müşteri memnuniyetidir. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için var gücümüzle çalıştık; çalışacağız da. Bizim en büyük referansımız, müşterilerimizdir. Biz hiçbir müşterimizi ‘tek bir anlık’ düşünmüyoruz; biz müşterimizi daima kazanmak, referans olmasını istiyoruz. Güven bizde en öncelikli hizmet anlayışımızın temelini oluşturmaktadır” dedi.

20 Mar 2022 - 15:11 - Gündem

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