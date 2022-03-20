Vali Yavuz’dan Nevruz Bayramı mesajı

Nevruz Bayramı’nı kutlayan Vali Seddar Yavuz kamuoyuna bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda Yavuz şu ifadeler, kullandı; “Milletimiz, tarih boyunca ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti paylaşmış, sevinçte, kederde kader birliği yapmış, yaşadığı her türlü güçlüğü ve zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak, birbirine sarsılmaz bağlarla kenetlenmiştir. Toplumlar, birlik ve beraberliklerini korudukları sürece yaşama hakkına sahip olurlar. Birlik ve beraberliğin korunması, tarihe saygı göstermekle, geleneklere, göreneklere bağlılıkla ve onları yaşatmakla mümkündür.

“BEREKET DOLU YARINLAR DİLERİM”

Nevruz, tıpkı baharın farklı renklerinin tabiatta yarattığı zenginlik gibi, farklılıklar ve çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de en güzel şekilde gözler önüne sermektedir. Farklılıklarımızı ve kültürel çeşitliliğimizi milletimizin birlik ve bütünlüğünü perçinleyen, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma hissiyatını kuvvetlendiren zenginliğimiz, bizleri ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren unsurlar olarak görmekteyiz. Bu duygu ve düşünceler içinde, Nevruz Bayramı'nın kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni eder, bütün Kocaelili hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Nevruz Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu yarınlar dilerim.”