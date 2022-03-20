20 Mar 2022 - 15:12- Gündem G: 20 Mar 2022 - 15:14

KOTSİAD’dan ADD’ye ziyaret

KOTSİAD, ADD Kocaeli şubesini ziyaret ederek olağan genel kurulu için davetiye takdim etti
KOTSİAD’dan ADD’ye ziyaret mask

Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KOTSİAD) Başkanı Mehmet Aktan ve yönetim kurulu üyeleri Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaret etti. KOTSİAD Başkanı Aktan; 29 Mart Salı günü gerçekleşecek olan genel kurulu için Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi Taylan Bingöl ve yönetim kurulu üyelerine davetiye verdi. ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmet Aktan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek Söylev (Nutuk) hediye etti. Ziyarette ADD Kocaeli Şube Saymanı Mecbure Servi ve Şube üyelerini de hazır bulundu. Başkan Bingöl, yaptığı konuşmada “KOTSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi olarak başarılar dileriz” dedi.

20 Mar 2022 - 15:12 - Gündem

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