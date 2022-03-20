KOTSİAD’dan ADD’ye ziyaret

Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KOTSİAD) Başkanı Mehmet Aktan ve yönetim kurulu üyeleri Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaret etti. KOTSİAD Başkanı Aktan; 29 Mart Salı günü gerçekleşecek olan genel kurulu için Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi Taylan Bingöl ve yönetim kurulu üyelerine davetiye verdi. ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmet Aktan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek Söylev (Nutuk) hediye etti. Ziyarette ADD Kocaeli Şube Saymanı Mecbure Servi ve Şube üyelerini de hazır bulundu. Başkan Bingöl, yaptığı konuşmada “KOTSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi olarak başarılar dileriz” dedi.