Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KOTSİAD) Başkanı Mehmet Aktan ve yönetim kurulu üyeleri Atatürkçü Düşünce Derneği’ni ziyaret etti. KOTSİAD Başkanı Aktan; 29 Mart Salı günü gerçekleşecek olan genel kurulu için Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi Taylan Bingöl ve yönetim kurulu üyelerine davetiye verdi. ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmet Aktan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek Söylev (Nutuk) hediye etti. Ziyarette ADD Kocaeli Şube Saymanı Mecbure Servi ve Şube üyelerini de hazır bulundu. Başkan Bingöl, yaptığı konuşmada “KOTSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi olarak başarılar dileriz” dedi.
20 Mar 2022 - 15:12- Gündem Güncelleme: 20 Mar 2022 - 15:14
KOTSİAD’dan ADD’ye ziyaret
KOTSİAD, ADD Kocaeli şubesini ziyaret ederek olağan genel kurulu için davetiye takdim etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.