Kurt: Çanakkale ruhunu nesilden nesile aktarmalıyız

Derince’de bu kez “Aileler Buluşuyor, Çanakkale’yi Konuşuyor" konulu konferansta Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, ilçe halkı ile buluştu. Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansı Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, muhtarlar, STK başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar ilgiyle takip etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Cımbızlar Camii İmam Hatibi İshak Kacır, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

ÇANAKKALE DESTANI

"Aileler Buluşuyor, Çanakkale’yi Konuşuyor" kapsamında düzenlenen konferansta Derincelilere seslenen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, önemli mesajlar verdi. Katılımcıların Berat Kandili’ni tebrik ederek sözlerine başlayan Kurt, Çanakkale destanına vurgu yaptı. Şanlı zaferimize değinen Kurt, “Çanakkale’nin bizi biz yapan bir ruhu vardır. Çanakkale’yi geçilmez kılan bu ruhtur” dedi. Çanakkale’yi bugüne taşımamız gereken ‘Çanakkale ruhu’ üzerine açıklamalarda bulunan Kurt, “Çanakkale’yi geçilmez kılan ruhu 6 başlık altında değerlendirebiliriz. Her şeyden önce Çanakkale’den aldığımız öncelikli mesaj Allah rızası için mücadele veren orduların asla mağlup olmayacağı gerçeğidir. Çanakkale destanı, “Çanakkale’yi geçirmeyeceğiz, ezanlarımızı susturmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz” diyen insanların verdiği bir mücadeledir” dedi.