20 Mar 2022 - 15:13- Gündem G: 20 Mar 2022 - 15:15

Karamürsel’de anlamlı ziyaret

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Karamürsel Atatürk Ortaokulu Neşeli Eller Sınıfı, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Karamürsel’de anlamlı ziyaret mask
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Karamürsel Atatürk Ortaokulu Neşeli Eller Sınıfı öğretmeni Ayşe Karademir Faiz, yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir’e hediyelerini sunduktan sonra şiirlerini okudular, merak ettikleri sorular yanıt buldu ve çok sevecen bir sohbet ortamında ağırlandılar. Komutanının ikramlarını alarak kurumdan mutlu ve coşkulu bir şekilde ayrıldılar. Birlik, beraberlik ve milli duyguların perçinlendiği özel bir gün yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığının ardından okulumuz Atatürk Ortaokulu Müdürü Necmettin Şahin’i ziyaret ederek günün anlam ve önemine uygun şiirlerini okuyarak bayrak hediye ettik” dedi. Minik öğrenciler, böyle bir gün yaşadıkları için öğretmenlerine, okul idarecileri ve müdürlerine teşekkür ettiler.

20 Mar 2022 - 15:13 - Gündem

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