Karamürsel Atatürk Ortaokulu Neşeli Eller Sınıfı öğretmeni Ayşe Karademir Faiz, yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir’e hediyelerini sunduktan sonra şiirlerini okudular, merak ettikleri sorular yanıt buldu ve çok sevecen bir sohbet ortamında ağırlandılar. Komutanının ikramlarını alarak kurumdan mutlu ve coşkulu bir şekilde ayrıldılar. Birlik, beraberlik ve milli duyguların perçinlendiği özel bir gün yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığının ardından okulumuz Atatürk Ortaokulu Müdürü Necmettin Şahin’i ziyaret ederek günün anlam ve önemine uygun şiirlerini okuyarak bayrak hediye ettik” dedi. Minik öğrenciler, böyle bir gün yaşadıkları için öğretmenlerine, okul idarecileri ve müdürlerine teşekkür ettiler.
20 Mar 2022 - 15:13- Gündem Güncelleme: 20 Mar 2022 - 15:15
Karamürsel’de anlamlı ziyaret
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Karamürsel Atatürk Ortaokulu Neşeli Eller Sınıfı, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.