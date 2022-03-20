20 Mar 2022 - 15:14- Gündem G: 20 Mar 2022 - 15:17

Tokatlılar federasyon çatısı altında birleşti

İlimizde bulunan 12 Tokat Derneği, yeni kurulan federasyon çatısı altında birleşti. Federasyonun tanıtım toplantısında konuşan Tokatlılar Federasyon Başkanı Hüseyin Şaşkın, “Tek ortak gayemiz Tokatımıza ve Kocaeli’mize hizmet etmek” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Tokatlılar federasyon çatısı altında birleşti mask
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Kocaeli’de bulunan Tokat dernekleri, federasyon çalışmalarını tamamlamasının ardından federasyonu tanıttı. Toplam 12 Tokatlılar Derneği bir araya gelerek kurduğu federasyonun tanıtımını Derince Yelken Kafe’de gerçekleştirildi. Programa, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Derince Kaymakami Meftun Dallı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve 600’e yakın davetli katıldı. Programda söz alan Tokatlılar Derneği ve Tokatlılar Federasyon Başkanı Hüseyin Şaşkın, “3 buçuk sene önce Kocaeli Tokat İli ve İlçeleri Derneğini kurduk. Hemşerilerimizin büyüyen desteğiyle bugün bu federasyonun kuruldu. Tek ortak gayemiz Tokatı’mıza ve Kocaeli’mize hizmet etmek” dedi. Programda son olarak organizasyona destek olan katılımcılara plaket takdim edildi.

YÖNETİM

Kocaeli Tokatlılar Fedarasyonu Başkanlığını Hüseyin Saşkın, Genel Sekreteri Murat Yılmaz, Başkan Vekiliğini ise Sinan Yücel yapacak. Yönetimde bulunan diğer isimler ise şöyle, Murat Yıldırım, Satı Bozkurt, Hacı Doğan, Yüksel Uslu, Aydın Torun, Ayhan Coşkun, Mustafa Doğru, Müslüm Akbulut, Osman Özdoğan, Vahi Bilgen.

FEDERASYON ÇATISI ALTINDA BULUNAN DERNEKLER

Kocaeli Tokatlılar Federasyonu bünyesinde şu dernekler yer alıyor: “Kocaeli Tokat İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği, Körfez Tokatlılar Derneği, Reşadiye Eskituraç Derneği, Turhal Çayıraltı Derneği, Niksar Sorhun Derneği, Tokat Merkez Dodurga Derneği, Tokat Çat Derneği, Zile Söğütözü Derneği, Sulusaray Ballıkaya Derneği, Çayırova Tokatlılar Derneği, Tokat Ormanbey Derneği, Pazar Üzümören Derneği.

20 Mar 2022 - 15:14 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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