Muharrem İnce Kocaeli’den uyardı! “Evde tuvalete dikkatli girin”

Memleket Partisi Kocaeli 1. Olağan İl Kongresi bugün Dolphin İş Merkezi’nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı. 13.00-17.00 saatleri arasında yapılan kongrede atanmış il başkanı, CHP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç tek aday oldu. 6 ilçede örgütlü olan partinin kongresinde 250 delegenin oy kullanma hakkı bulurken ayrıca 25 yönetim kurulu ile 26 kurultay delegesi seçilecek. Kongrenin Divan başkanlığını Memleket Partisi Genel Başkanvekili Gaye Usluer yaparken Başkan yardımcılığını Memleket Partisi Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman yaptı. Divan katipliği görevini ise Demirhan Demir üstlendi.

KONGREDE YALNIZ BIRAKMADILAR

Kongreye Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özer, Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, Sakarya İl Başkanı Fatma Kurtuluş, Genel Başkanvekili Gaye Usluer, İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülseven, Gelecek Partisi PM üyesi Atilla Aytaç, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Nazım Gençtürk, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Zafer Partisi İl Yöneticisi Sedat Doğu Uslu, DP Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Cevdet Gürler, Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan, Sakarya İl Başkanı Fatma Kurtuluş katıldı.

“SİYASETİN BİR RANT ARACI OLMASINI İSTEMİYORUZ”

Kongrenin ilk konuşmasını divan Başkanı Memleket Partisi Genel Başkanvekili Gaye Usluer gerçekleştirdi. Hep birlikte ortak inanç ile bir yolculuğa çıktık diyerek konuşmasına başlayan Usluer, “Bu yolculuğa çıkarken itirazımız var! Başka bir Türkiye mümkün dedik. Varlığınızla, birlikteliğinizle gücümüze güç kattınız. Yola çıkarken bizim de mavi çizgilerimiz olsun dedik. Atatürk’ü tartışmayız dedik. Laiklik olmadan demokrasi olmaz dedik ikinci mavi çizgimiz laiklik oldu. Bir diğer kalın çizgimiz ise kadınlar ve çocuklar dedik. Memleket partisi olarak her türlü ayrımcılığa karşıyız dedik. Bütün ayrılıklara karşıyız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyetinin fertleriyiz. Doğaya saygılı bir parti olacağımıza söz verdik. Son olarak siyasetin bir rant aracı olmasını istemiyoruz dedik.

“TÜRKİYE YENİ KRİZLER İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK”

Pandemi Türkiye’yi de etkiledi. Bütün dünya Ülkerlerine enflasyonun olduğunu biliyoruz. Türkiye pandemi ile karşılaştığında zaten ekonomik krizin içindeydi. Biz çarşıya çıktığımızda paranın yokluğunu hissediyorsak bunun tek sorumlusu krizi yaratan sorumlular. Tek bir sorumlu var o da ülkeyi yönetemeyen Adalet ve Kalkınma Partisi. Önümüzdeki günler daha zor olacak. Eğer önlem alınmazsa Türkiye gıda krizi ile karşı karşıya kalacak. Enerji krizi ile karşı karşıya kalacak. Bir de konuşulmayan bir durum var. Önümüzdeki günler su krizi ile karşı karşıya kalınacak günler. Çare de adalet ve kalkınma partisi iktidarının son bulması. Türkiye’de gözle görülür iki ittifak var. Memleket Partisi nerede diye soruyorlar. Biz itaat etmiyoruz. Hiçbir ittifakın içinde değiliz. Hiçbir ittifakın içinde olmak istemiyoruz. 6 Partinin 28 Şubat’ta açıkladığı bir ortak mütabakat metni vardı. 6 Farklı partinin bir araya gelebilmesi bile iyi bir adımdır. Ancak açıklanan metne baktığımızda bir genel başkanlar mutabakatıdır. Oysa Türkiye’nin toplum mutabakatına ihtiyacı var. Şimdiden aday olacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Güçlü örgüt güçlü genel merkez demek. Kocaeli’de genç ve dinamik bir örgüt var” dedi.

“İKTİDARI MUHALEFETİ HEPSİNİ BİRDEN GÖNDERMEK GEREKİYOR”

Kongre başladıktan sonra salına gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kürsüdeki konuşmasına ekonomi ile başladı. “Dolar 15 lira. Benzin 20’nin üstünde” diyerek konuşmasına başlayan Muharrem İnce, “Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor. Türkiye’de 20 yıllık bir iktidar var. Bu 20 yıllık iktidar Türkiye’nin borcunu katladı. Dış borcu arttırdı. Tarımın bitirdi Eğitim niteliğini bozdu. Hastane muayene oluyorsun ama tedavi olamıyorsun. Önümüzde çok büyük problemleri olan bir Türkiye var. Biz yanlışları söyleyeceğiz ama çözüm önerilerimizi de sıralayacağız. 20 yıllık iktidar partisi. Hala 20 yılın sonunda Türkiye’yi uçurumun başına getiren bir iktidar varken muhalefet hala birinci parti olamıyorsa iktidarı muhalefeti hepsini birden göndermek gerekiyor. Erdoğan’ın önerisi stok yapmayın ceza keserim. Ana Muhalefet partisinin önerisi mektup yazıp ucuza satmalarını istemek. İkisi de sorunu kavrayamamış. Her ikisi de zincirin son halkasını anlatıyor. Sorun markette değil tarlada. Eti dışarıdan alıyorsan yakında sütü de dışarıdan alırsın” ifadelerini kullandı.

“ET PROBLEMİ KAPIDA”

Çözüm önerilerini sıralayan İnce, “Çözüm önerisi söylüyorum. Hazinenin parasını çalmasındalar. Memleket partisinin projelerini çalsınlar. Türkiye’de doğan her 5 buzağından biri ölüyor. 80-90 liralık ilaçla bunları kurtarabilirsiniz. Bugün kuzu satışını yasakladılar. Demek ki et problemi de kapıda. Nisan ayından itibaren et ve süt ürünlerindeki pahalılığı göreceksiniz. Yemin kilosu 6 liraydı 7 lira oldu. Bir kilo süt ile bir kilo yem alamazsan çiftçi iflas eder. Yem desteği vereceksin. 1’e bir buçuk dengesini kuracaksın. Bunu yaparsan gıdaya erişim kolaylaşır. İddia ediyorum Türkiye’deki siyasetçilerin içinde bu millete en ucuz ekmeği ben yediririm. En ucuz sütü ben içiririm. En ucuz eti ben yediririm. Çünkü buna kafa yoruyoruz. Öneriyorum yapıyorlar ama geç kalıyorlar. Gıdada KDV’yi düşürün dedim düşürdüler. Gübre desteği verin diyorum yaz bitince veriyorlar. Ya iş bilmiyorlar ya da hainler. Gübreyi geç verirsen o gübre işe yaramaz. Zamanında vereceksin. İthalat yaparız diyorlar. Yapamazsın. Hepimiz Rusya’dan Ukrayna’dan gelecek gemileri takip ediyoruz. Biz 85 milyon Rusya’dan Ukrayna’dan gelecek gemilere seviniyorsak yakında ağlayacak duruma geleceğiz. Bu utanılacak bir durumdur” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ’NİN ISPARTA GİBİ OLMAYACAĞINI NERDEN BİLİYORUZ?”

Sözlerine devam eden İnce, “Fabrikaların bacası tüten bir Türkiye Yapacağız onun için iktidar olmak istiyoruz. Su sorunu kapıdadır. Çok yakındır. Siyasetçinin amacı gelecek seçimleri kazanmaktır. Devlet Adamını amacı gelecek nesilleri kazanmaktır. Gıda dedik, su dedik. Öbür konu enerji konusu. Enerji büyük problemlere yol açacak. Isparta günlerce elektriksiz kaldı. Yakında Kocaeli’nin böyle olmayacağını kim iddia edebilir. Elektrik olmazsa ocak yanmaz. Türkiye enerjisinin yüzde 70.1’i dışa bağlı. Vana Putin’in elinde. Bir ülke bütün vanalarını yabancı ülkelere veremez. Taş kömürünü, petrolü, gazı Rusya’dan alıyoruz. Yenilenebilir enerjiyi hepimizi konuşmalıyız” dedi

“GÖK KUBBEYİ BAŞLARINA YIKARIM”

Konuyu Muhalefet Liderlerinin 6’lı masasına getiren İnce, “Soruyorlar 6’lı masada neden yoksun? Bir çağırmadılar. İki çağıramazlar. Ben olsam imza atmayacağımı biliyorlar. Mutabakat metninde Atatürk İsmi yok. Atatürk ismi yoksa ben de yokum. Laiklik yok. İstanbul Sözleşmesi yok. Alevilere haksızlık yapılıyor. Camilerde imamın maaşını elektriği devlet ödüyor. Cemevlerinde elektriği bile iş yeri statüsünde veriyorlar. Ben alevi oldum için savunmuyorum. Demokrat kafalı olduğum için savunuyorum. Holding Patronu Gezi’de yardımcı oldu diye hükümet suçlamak isterse ben holding patronunu savunurum. Alevilerin evinin önüne çarpı koyuyorlarsa Alevileri savunurum. Gazimizin protez bacağına icra geldiyse yeri göğü inletir gök kubbeyi başlarına yıkarım” ifadelerini kullandı.

“EVDE DE TUVALETE DİKKATLİ GİRİN”

Biz ilkesel siyaset yapıyoruz diyen İnce, “Bizim siyasetimiz ilkesel, omurgalı bir siyaset. Dokunulmazlıklar konusunda eski partimi dinlemedim. Genel başkan olmak üzere yöneticiler evet dedi. İlkeli davranacağız. Bu hükümet perişan etti bu ülkeyi ama İHA’lar SİHA’lar konusunda iyi giriş yaptı. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda İHA’ları SİHA’ları devam ettireceğim. Yüzde 50 artı bir dediğimde gülüyorlar. Ecevit de ilk başta bir sandalye üzerinde 10 kişiye konuşuyordu sonra iki kez iktidar oldu. Dindar bir nesil değiştirmek gibi bir hedefi olmaz iktidarın. Kime Göre dindar. Ama matematik öğretme gibi bir görevi var. Çocukları cemaatlerin tarikatların eline teslim etmeyeceğiz. Her gittiğimiz yerde anlatmaya devam edeceğiz. 3 buçuk sene Önce Cumhurbaşkanı Adayı olurken otobüslerin üzerinden çocuk bezi atıyordum. Bir çocuk bezinin fiyatı 4 lira. Böyle bir para yok. Evde de Tuvalete dikkatli girin. Elektriği kullandın. Tuvalet Kağıdı kullandın, Suyu kullandın. Sabunu kullandın. Tuvalete gittin 1 lira. Böyle bir devlet olabilir mi? Çocuğun kakasından vergi alan devlet olur mu?” şeklinde konuştu.

KENDİ ROZETİNİ TAKTI

Daha sonra 18 yaşında üye var mı diye soran İnce, Kürsüye çıkan 18 yaşındaki Oğuz Aslan’a kendi rozetini taktı. 18 yaşındaki Enes Buğday ve Divan Katibi Demirhan Demir’e de rozeti kendi elleri ile takan İnce, sonraki haftaya kadar gençlerden 5’er üye kazandırmasını istedi.

“DAHA KALABALIK OLMASINI DİLERDİM”

Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özer ise, “Daha kalabalık olmasını dilerdim. Genel Başkanımız az önce uğurlarken boşta kalan delege kartlarını görünce üzülmediğimi söylememem. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin mükemmel bir şekilde birbirine kenetlendiği günleri görmemi gerekiyordu. Bunları aştık. İstediğimiz insanların kucaklaşmasıydı. Atatürk’ün kurmuş olduğu modern Türkiye Cumhuriyetinde herkesin kucaklaşmasının hayalini kurduk. Bir tek Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu hükümetlerde kardeşliğin olduğunu gördük. Hiçbir hükümet bu memleketin insanlarını mutlu etmeyi başaramadı. Genel başkanımız Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde bu insanların mutlu olması gerektiğini ifade etti. Biz de yola çıkarken insanların mutlu olmasını istedik. En kısa sürede 81 ilin kongresini gerçekleştireceğiz. Hükümetin durumunu genel başkanımız anlattı” dedi.

ERİNÇ’İN YÖNETİM LİSTESİ

Ramazan ARSLAN

Arzu AYDIN

Ayla AYDIN

Furkan BAŞLAN

Nihat ÇATMAZ

Ferit DAĞCI

Zeynep DİLER

Timur DUMAN

Deniz ERTUĞRUL

Ünal GÖRMÜŞ

Yalçın KAMIŞOĞLU

Ergün KARAMAN

Yavuz KAYA

Erdem KIRANLI

Serap KOCABAŞ

Kaan MENTEŞ

Berke NAS

Ulaş ONUR

Ahmet ÖNGÜN

Muhammet ÖZKARAARSLAN

Şaban SARIKAN

Coşkun SUNAR

Murat Vehbi ŞAHİN

Davut ŞENOCAK

Oğuz USLU

Uğurcan ÜÇCAN

Musa ÜMÜTLÜ

Seçil YAVUZ

Fikret YILMAZ

Ayhan ZENGİN

KURULTAY DELEGELERİ

Murat ERİNÇ

İsmail AŞAK

Şuayip YAĞAR

Emir UZUNER

Yaşar AKA

Ayla AYDIN

Atanur DEMİRCİ

Oğuz USLU

Yalçın KAMIŞOĞLU

Çoşkun SUNAR

Süheyda POLAT

Sıla ÖZKARAMAN

Arif YILMAZ

Halit ASLAN

Mehmet BALİ

Sabri ÇELEBİ

Ulaş ONUR

Seçil YAVUZ

Ozan HAZNEDAROĞLU

Erkan AKPOLAT

Özge YILDIZ

Pınar GÖMLEKSİZ

Erdem Kıranlı

Pelin Üvenligil

Sema Öztürk

Özkan Özçelik

İL DİSİPLİN KURULU

Faik Aslan

Fatih Çay

Sinan Döymaz

Ozan Haznedaroğlu

Özkan Özçelik

Sıla Özkaraman

Süheyda Polat