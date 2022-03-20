20 Mar 2022 - 17:32- Gündem G: 20 Mar 2022 - 17:50

Pazarcılar Odası'nın yeni başkanı Kumsar oldu

3 adayın başkanlık için yarıştığı Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan Ramazan Kumsar oldu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Olağan Genel Kurulu Antikkapı Restoran’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ahmet Serim tekrar aday olurken Garip Pekcan ve Ramazan Kumsar da başkanlık için yarıştı. Üçlü 2018 yılında yine başkanlık için yarışmış Ahmet Serim başkan olmuştu. Gerçekleştirilen kongrede 871 oy kullanıldı. Oyların 348'ini Ramazan Kumsar alarak başkan seçilirken mevcut başkan Ahmet Serim 292 oy, diğer aday Garip Pekcan ise 214 oy aldı.

20 Mar 2022 - 17:32 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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