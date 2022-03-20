Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Olağan Genel Kurulu Antikkapı Restoran’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ahmet Serim tekrar aday olurken Garip Pekcan ve Ramazan Kumsar da başkanlık için yarıştı. Üçlü 2018 yılında yine başkanlık için yarışmış Ahmet Serim başkan olmuştu. Gerçekleştirilen kongrede 871 oy kullanıldı. Oyların 348'ini Ramazan Kumsar alarak başkan seçilirken mevcut başkan Ahmet Serim 292 oy, diğer aday Garip Pekcan ise 214 oy aldı.
20 Mar 2022 - 17:32- Gündem Güncelleme: 20 Mar 2022 - 17:50
Pazarcılar Odası'nın yeni başkanı Kumsar oldu
3 adayın başkanlık için yarıştığı Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkan Ramazan Kumsar oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.