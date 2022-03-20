Pazarcılar Odası'nın yeni başkanı Kumsar oldu

Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Olağan Genel Kurulu Antikkapı Restoran’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ahmet Serim tekrar aday olurken Garip Pekcan ve Ramazan Kumsar da başkanlık için yarıştı. Üçlü 2018 yılında yine başkanlık için yarışmış Ahmet Serim başkan olmuştu. Gerçekleştirilen kongrede 871 oy kullanıldı. Oyların 348'ini Ramazan Kumsar alarak başkan seçilirken mevcut başkan Ahmet Serim 292 oy, diğer aday Garip Pekcan ise 214 oy aldı.