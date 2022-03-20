Aracı: Kırım ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nındır

2013 yılında kurulan Kırım Dernekleri Federasyonu’nun (KIDEF) 4’üncü Olağan Genel Kurulu GEBKİM konferans salonunda gerçekleştirildi. 38 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrenin divan başkanlığını DTO Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel yaptı.

ARACI’YA TAM DESTEK

Kırım Dernekleri Federasyonu Kurucu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Rusya- Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özgür bir Kırım Cumhuriyeti fikri etrafında toplanılması gerektiğini ifade eden Aracı, başkanlık görevini gençlere bırakmak istediğini söyledi. Gelen istek üzerine Aracı tek aday olarak girdiği kongrede 4’üncü kez başkanlık görevine seçildi.

“CİDDİ BAĞIŞLAR OLDU”

İbrahim Aracı, kongrede yaptığı konuşmada “Maalesef milletimizin hayranına olmayan günlerden geçiyoruz. Zümran hanımla birlikte soydaşlarımızla ilgili çok önemli işler yaptık. Edirne’ye gelen soydaşlarımızı karşıladık. Kızılay ile birlikte bir kampanya başlattık ve ciddi bir bağış oldu. Hala gelen soydaşımız var. Kocaeli’ye sadece 2-3 aile geldi. Aslında çok canım sıkılıyor, içim yanıyor. İyi yönetilmeyen toplumlar için tarih tekerrürken ibarettir. Bin 700’lerde Kırım’ı Ruslara kaybettik. Sürgüne uğradık. 2014’te yine işgal edildik. Şimdi yine halkımız canını kurtarmaya çalışıyor”

“PİYON GİBİ OYNATIRLAR”

Rusya’da da çok ciddi bir Kırım Tatar nüfusu olduğunu hatırlatan Aracı, “Bu yüzden beyanatlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye’nin bu noktada izlediği tarafsız tutum yerinde bir tavırdır. Çok akıllı olmamız gerekiyor. Görüntüde olup icraat yapmazsanız, sizi izleyenler sizi piyon gibi oynatırlar. 2014’te bir arada olsaydık, bu krizde üçüncü taraf olarak masada olurduk” dedi. Aracı, Kırım’ın hep özgür olmasını istediklerini de dile getirdi.

FEDERASYON YÖNETİMİ

Vefa İbrahim ARACI (Başkan)

Remzi AYBAR

Zümran ARACI

Vedat DOĞUSEL

Burhan ÇINAR

Nejdet GÖKDENİZ

İzzet TOPLU

Kamil KURT

Hilmi ÖZDİLEK

Sevgi UYSAL

Seyhan TONGUÇ