20 Mar 2022 - 18:30- Gündem G: 20 Mar 2022 - 20:36

Aracı: Kırım ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nındır

Kırım Dernekleri Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlık görevine seçilen Vefa İbrahim Aracı, “Kırım ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nındır. Bizim artık özgür Kırım Cumhuriyeti fikrinin etrafında toplanmamız gerekiyor” dedi
Aracı: Kırım ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nındır mask
Haber albümü için resme tıklayın

2013 yılında kurulan Kırım Dernekleri Federasyonu’nun (KIDEF) 4’üncü Olağan Genel Kurulu GEBKİM konferans salonunda gerçekleştirildi. 38 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrenin divan başkanlığını DTO Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel yaptı.

ARACI’YA TAM DESTEK

Kırım Dernekleri Federasyonu Kurucu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Rusya- Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özgür bir Kırım Cumhuriyeti fikri etrafında toplanılması gerektiğini ifade eden Aracı, başkanlık görevini gençlere bırakmak istediğini söyledi. Gelen istek üzerine Aracı tek aday olarak girdiği kongrede 4’üncü kez başkanlık görevine seçildi.

“CİDDİ BAĞIŞLAR OLDU”

İbrahim Aracı, kongrede yaptığı konuşmada “Maalesef milletimizin hayranına olmayan günlerden geçiyoruz. Zümran hanımla birlikte soydaşlarımızla ilgili çok önemli işler yaptık. Edirne’ye gelen soydaşlarımızı karşıladık. Kızılay ile birlikte bir kampanya başlattık ve ciddi bir bağış oldu. Hala gelen soydaşımız var. Kocaeli’ye sadece 2-3 aile geldi. Aslında çok canım sıkılıyor, içim yanıyor. İyi yönetilmeyen toplumlar için tarih tekerrürken ibarettir. Bin 700’lerde Kırım’ı Ruslara kaybettik. Sürgüne uğradık. 2014’te yine işgal edildik. Şimdi yine halkımız canını kurtarmaya çalışıyor”

“PİYON GİBİ OYNATIRLAR”

Rusya’da da çok ciddi bir Kırım Tatar nüfusu olduğunu hatırlatan Aracı, “Bu yüzden beyanatlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye’nin bu noktada izlediği tarafsız tutum yerinde bir tavırdır. Çok akıllı olmamız gerekiyor. Görüntüde olup icraat yapmazsanız, sizi izleyenler sizi piyon gibi oynatırlar. 2014’te bir arada olsaydık, bu krizde üçüncü taraf olarak masada olurduk” dedi. Aracı, Kırım’ın hep özgür olmasını istediklerini de dile getirdi.

FEDERASYON YÖNETİMİ

Vefa İbrahim ARACI (Başkan)

Remzi AYBAR

Zümran ARACI

Vedat DOĞUSEL

Burhan ÇINAR

Nejdet GÖKDENİZ

İzzet TOPLU

Kamil KURT

Hilmi ÖZDİLEK

Sevgi UYSAL

Seyhan TONGUÇ

20 Mar 2022 - 18:30 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.718.461 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

olur böyle şeyler - burdan konuşma git orda mücadele yap görelim sözlerinin ne kadar doğru olduğunu burdan konuşmak kolay

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 21:09
03

Mevlüde 16 - Kırım 1774 yılına kadar osmanlı toprağı olarak kalmış olup, ve şimdide osmanlı nın mirasçılarına yani türklere bırakılması veya türk toprağı olarak kalması gerekir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 21:02
01

bismark1945 - Bu söz türkiyeyi zor durumda bırakma söylemidir.KIRIM ne Rusyanın ne Ukraynanın demek Kırım türkiyenindir tezini gündeme getirmek demektir.. ki bu mantğın nasıl bir gelişme göstereceğibellş değildir.Eğer bu konu gündemde kalırsa ve yorumlara açık olursa yan etkenlerle türkiye pek ala kendini bir savaşın içinde bulabilir

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Mart 18:44
05

Jeol.müh. Behzat G. - @bismark1945 01 nolu yoruma cevabı: Beklenen büyük İstanbul depremi sonrası, Ruslar yardıma geldik ve Rus vatandaşlarına malzeme getirdik diyebilir. Hep masallar anlatılır. Kimi tutar, depremi depremden sonra bildik diyenler olur. Hayat geçip gider. Bu işler takiple ve tehditle olmaz. Kırımın deprem sorunu var. Stanbul ve Kocaelide risk sürmekte, yoksa depremden etkilenmeyen insanlar mı var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 21:10
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kurt: Çanakkale ruhunu nesilden nesile aktarmalıyız mask
Kurt: Çanakkale ruhunu nesilden nesile aktarmalıyız
Karamürsel’de anlamlı ziyaret mask
Karamürsel’de anlamlı ziyaret
Vali Yavuz’dan Nevruz Bayramı mesajı mask
Vali Yavuz’dan Nevruz Bayramı mesajı
KOTSİAD’dan ADD’ye ziyaret mask
KOTSİAD’dan ADD’ye ziyaret
Emine Altuntaş kendi ofisini açtı mask
Emine Altuntaş kendi ofisini açtı
ÇYDD Kandıra, Kocaeli’deki 5 okulu Atatürk köşesi yaptı mask
ÇYDD Kandıra, Kocaeli’deki 5 okulu Atatürk köşesi yaptı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL