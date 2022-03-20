Aracı: Kırım ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nındır

2013 yılında kurulan Kırım Dernekleri Federasyonu’nun (KIDEF) 4’üncü Olağan Genel Kurulu GEBKİM konferans salonunda gerçekleştirildi. 38 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrenin divan başkanlığını DTO Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel yaptı.
ARACI’YA TAM DESTEK
Kırım Dernekleri Federasyonu Kurucu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Rusya- Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özgür bir Kırım Cumhuriyeti fikri etrafında toplanılması gerektiğini ifade eden Aracı, başkanlık görevini gençlere bırakmak istediğini söyledi. Gelen istek üzerine Aracı tek aday olarak girdiği kongrede 4’üncü kez başkanlık görevine seçildi.
“CİDDİ BAĞIŞLAR OLDU”
İbrahim Aracı, kongrede yaptığı konuşmada “Maalesef milletimizin hayranına olmayan günlerden geçiyoruz. Zümran hanımla birlikte soydaşlarımızla ilgili çok önemli işler yaptık. Edirne’ye gelen soydaşlarımızı karşıladık. Kızılay ile birlikte bir kampanya başlattık ve ciddi bir bağış oldu. Hala gelen soydaşımız var. Kocaeli’ye sadece 2-3 aile geldi. Aslında çok canım sıkılıyor, içim yanıyor. İyi yönetilmeyen toplumlar için tarih tekerrürken ibarettir. Bin 700’lerde Kırım’ı Ruslara kaybettik. Sürgüne uğradık. 2014’te yine işgal edildik. Şimdi yine halkımız canını kurtarmaya çalışıyor”
“PİYON GİBİ OYNATIRLAR”
Rusya’da da çok ciddi bir Kırım Tatar nüfusu olduğunu hatırlatan Aracı, “Bu yüzden beyanatlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye’nin bu noktada izlediği tarafsız tutum yerinde bir tavırdır. Çok akıllı olmamız gerekiyor. Görüntüde olup icraat yapmazsanız, sizi izleyenler sizi piyon gibi oynatırlar. 2014’te bir arada olsaydık, bu krizde üçüncü taraf olarak masada olurduk” dedi. Aracı, Kırım’ın hep özgür olmasını istediklerini de dile getirdi.
FEDERASYON YÖNETİMİ
Vefa İbrahim ARACI (Başkan)
Remzi AYBAR
Zümran ARACI
Vedat DOĞUSEL
Burhan ÇINAR
Nejdet GÖKDENİZ
İzzet TOPLU
Kamil KURT
Hilmi ÖZDİLEK
Sevgi UYSAL
Seyhan TONGUÇ
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
olur böyle şeyler - burdan konuşma git orda mücadele yap görelim sözlerinin ne kadar doğru olduğunu burdan konuşmak kolay
Mevlüde 16 - Kırım 1774 yılına kadar osmanlı toprağı olarak kalmış olup, ve şimdide osmanlı nın mirasçılarına yani türklere bırakılması veya türk toprağı olarak kalması gerekir.
Komodus - Boş işler ,git kırıma savun kim tutuyor seni
bismark1945 - Bu söz türkiyeyi zor durumda bırakma söylemidir.KIRIM ne Rusyanın ne Ukraynanın demek Kırım türkiyenindir tezini gündeme getirmek demektir.. ki bu mantğın nasıl bir gelişme göstereceğibellş değildir.Eğer bu konu gündemde kalırsa ve yorumlara açık olursa yan etkenlerle türkiye pek ala kendini bir savaşın içinde bulabilir
Jeol.müh. Behzat G. - Beklenen büyük İstanbul depremi sonrası, Ruslar yardıma geldik ve Rus vatandaşlarına malzeme getirdik diyebilir. Hep masallar anlatılır. Kimi tutar, depremi depremden sonra bildik diyenler olur. Hayat geçip gider. Bu işler takiple ve tehditle olmaz. Kırımın deprem sorunu var. Stanbul ve Kocaelide risk sürmekte, yoksa depremden etkilenmeyen insanlar mı var.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.