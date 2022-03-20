Denizsiz başkentte büyük balık kaçtı

Kocaelispor, rekortmen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile adeta yeniden doğdu. Yeşil Siyahlılar 1.Lig’de alttakilerin kazandığı, zirvedekilerin kaybettiği haftada, 1 altın puanı aldı. Gençler ‘Birliği’ni Başkent’te yıkamadı, alttakilerle mesafeyi koruyamadı. zirveye dev bir adım daha atamadı. Kazanmalı yine unuttu, şimdi 3 Nisan’daki gündüz maçında Horoz geliyor

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

Dk.11: Gençlerbirliği'nde kullanılan köşe vuruşunda kaleye doğru yapılan kafa vuruşu sonrası top soldan dışarıya çıktı. Dakika 13: Kocaelispor'da Kolovos ceza sahasına topla sokuldu, pasında topu Babacar'a verdi. Babacar topu kontrol edemedi ve önemli bir pozisyonu harcadı yeşil siyahlılar. Dakika 29 Kocaelispor mutlak bir gol kaçırdı. Ceza sahası içerisinde Kolovos topu önünde buldu. Yunan futbolcu müsait durumdayken topu kaleye gönderdi ancak savunmadan seken top kaleci Ramazan'a geldi.

PENALTIMIZI VERMEDİ

Dakika 33 Kocaelispor'da Babacar savunma arkasına koşu yaptı ve topu kaleci Ramazan'dan kurtardı. Ramazan, Babacar'ın üzerine düştü net penaltıydı. Ancak hakem pozisyonu devam ettirdi. Herkes şaşkınlık içerisinde karara inanamadı. Dakika 36 ve 37: Gençlerbirliği bu dakikada 2 kez tehlikeli oldu. İlkinde çekilen şutu İsmet kurtardı, ikincisinde Gryskin'in şutunda top sağdan dışarıya çıktı. 44 ve 45’te Gueye art arda iki inanılmaz pozisyonda golleri atamadı. Devre 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI DURDUK

Maçın ikinci yarısında Kocaelispor daha ataktı ve galibiyet golünü aramaya başladı. Gençlerbirliği baskısı ise sürüyordu. Yeşil Siyahlılar, sürekli gol aradı. Nitekim galibiyeti yakındı ama, galibiyet golünü bulamadı. 3 Nisan’da Denizli’yi bekliyoruz.