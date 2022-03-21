Mehmet Altıparmak: "Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi"

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu. Altıparmak basın açıklamasında maçı genel anlamda hakkettiklerini belirterek, "Her puanın ya da puanların altın değerinde olduğu haftalara girdik. Biz de özelikle rakibimiz olan bir takımla oynadık. Tabi ki amacımız burada kazanıp aradaki bir puan olan farkı kapatıp iki puan öne geçmek ve bir an önce de buradan sıyrılmaktı. Bu anlamda çalıştığımız her şeyi; özellikle ilk yarının tamamına yakınında, ikinci yarının da 60. dakikasına kadar çok iyi uyguladık ve golü bulduk. İlk yarıda yakaladıklarımız ve kaçırdığımız pozisyonlar var. Maçın geneline baktığımızda çok hak ettiğimiz bir galibiyet vardı" ifadelerini kullandı.
"Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi”
Basın açıklamasının devamında hakem kararlarını eleştiren Altıparmak açıklamasına şu şekilde devam etti: "Öncelikle iki takım oyuncularını da tebrik etmek istiyorum. Bu kadar kötü bir hakem yönetimi ile oynamak ne yazık ki iki takım için de, sadece bizim için değil; penaltı, kırmızı kart görmeyenler var. Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi. Rakibin ve bizim kartlarımız var. Oyun içindeki inisiyatifler var. Buna rağmen iki takımda ellerinden gelen her şeyi yaptılar."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ilo - hoca düşüyoruz ya.sen ne diyon...herkes üsttekilere kök sötürüyor..bizde tık yok...rastgele sonuçlarla nereye kadar.....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.