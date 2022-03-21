Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti

Özel Atakent Cihan Hastanesi, Kocaeli’de sağlık hizmetine erişimi artırmak adına indirimli sağlık hizmeti sözleşmeleri imzalıyor. Bu yaklaşımdan hareketle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ile imzaları atan Atakent Cihan Hastanesi, cemiyet üyeleri ve birinci derece yakınlarına indirimli sağlık hizmeti sunacak.
Özel Atakent Cihan Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirten Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ile Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Öziri, sözleşme kapsamında kendilerine sunulan olanaklar için hastane yöneticilerine teşekkür etti. Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin ise yerel ve ulusal basın temsilcilerinin önem ve değerini hatırlatarak Cemiyet ile sözleşme imzalamaktan memnun olduklarını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.