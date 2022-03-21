21 Mar 2022 - 09:37- Gündem G: 21 Mar 2022 - 09:38

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti sağlık hizmeti alımında Özel Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti. Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyarette bulunan Cemiyet, indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzaladı.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti mask

Özel Atakent Cihan Hastanesi, Kocaeli’de sağlık hizmetine erişimi artırmak adına indirimli sağlık hizmeti sözleşmeleri imzalıyor. Bu yaklaşımdan hareketle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ile imzaları atan Atakent Cihan Hastanesi, cemiyet üyeleri ve birinci derece yakınlarına indirimli sağlık hizmeti sunacak.

Özel Atakent Cihan Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirten Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ile Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Öziri, sözleşme kapsamında kendilerine sunulan olanaklar için hastane yöneticilerine teşekkür etti. Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin ise yerel ve ulusal basın temsilcilerinin önem ve değerini hatırlatarak Cemiyet ile sözleşme imzalamaktan memnun olduklarını belirtti.

21 Mar 2022 - 09:37 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.677.340 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Herkes dalından yesin diye yüzlerce kiraz ve vişne ekildi mask
Herkes dalından yesin diye yüzlerce kiraz ve vişne ekildi
‘İstiklal Uğruna’ tiyatral dans gösterisiyle Çanakkale ruhu tüm İzmit’i sardı mask
‘İstiklal Uğruna’ tiyatral dans gösterisiyle Çanakkale ruhu tüm İzmit’i sardı
Kocaeli'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı mask
Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı
Muhtardan, Büyükşehir ekiplerine teşekkür mask
Muhtardan, Büyükşehir ekiplerine teşekkür
14 farklı ülkeden genç plancı ve mimar Kocaeli’de buluştu mask
14 farklı ülkeden genç plancı ve mimar Kocaeli’de buluştu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL