Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti

Özel Atakent Cihan Hastanesi, Kocaeli’de sağlık hizmetine erişimi artırmak adına indirimli sağlık hizmeti sözleşmeleri imzalıyor. Bu yaklaşımdan hareketle Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ile imzaları atan Atakent Cihan Hastanesi, cemiyet üyeleri ve birinci derece yakınlarına indirimli sağlık hizmeti sunacak.

Özel Atakent Cihan Hastanesi’nin sunduğu sağlık hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirten Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ile Cemiyet Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Öziri, sözleşme kapsamında kendilerine sunulan olanaklar için hastane yöneticilerine teşekkür etti. Hastane Genel Müdürü Latif Sezgin ise yerel ve ulusal basın temsilcilerinin önem ve değerini hatırlatarak Cemiyet ile sözleşme imzalamaktan memnun olduklarını belirtti.