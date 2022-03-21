14 farklı ülkeden genç plancı ve mimar Kocaeli’de buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atıyor. Bugüne kadar tüm farklı şehirlerde düzenlenen Isocarp Genç Planlama Profesyonelleri (YPP) Programı, Türkiye’de ilk kez Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Programın Kocaeli’de gerçekleştirilebilmesi için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği arasında protokol imzalandı.

FARKLI PROJE FİKİRLERİ ÜRETİLECEK

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde İzmit Körfezi Sulak Alanı yanında bulunan Uluslararası Fuar Merkezi’nin, eski adıyla İnterteks Fuar Alanının mevcut yerinin değerlendirilmesi için bir çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu yerin en güzel şekilde değerlendirilmesi için Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) ile ortak çalışma kararı aldı. Kocaeli’den ve dünyanın birçok noktasından genç şehir plancısı ve mimarlar, bu alanla ilgili oluşturacakları 5 farklı fikir projesini hazırlamak için Kocaeli’ye geliyor. 14 farklı ülkeden 16’sı yabancı, 9’u Türk genç profesyonel şehir plancısı ve mimar belirlenerek bu çalışmaya dahil edildi.

KARTEPE ZİRVESİ’NDE DUYURULACAK

Fuar alanı için dünyanın farklı ülkelerinden toplam 25 şehir plancısı ve mimar, Kartepe Zirvesi öncesi bir araya geldi. Heyetteki mimarlar ile Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda 6 gün boyunca incelemeler ve toplantılar yapılacak. Sonrasında bu alana yönelik farklı proje fikirleri oluşturulup, taslak çizimler hazırlanacak. Projenin detayları 24-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek Kartepe Zirvesi’nde kamuoyu ile paylaşılacak.

AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

Isocarp Genç Planlama Profesyonelleri (YPP) Programı için,14 farklı ülkeden 16’sı yabancı, 9’u Türk genç profesyonel şehir plancısı ve mimarlar Kocaeli’de buluştu. Gerçekleşen açılış ve tanışma toplantısı ISOCARP Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Planlama Profesyonelleri Program Direktörü Doç.Dr. Zeynep Günay’ın farklı ülkelerden gelen şehir ve bölge planlamacı ve mimarlara, program hakkında bilgi vermesiyle başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Meçgüç de Kocaeli’nin tarihi, coğrafyası, ekonomik özellikleri ve nüfus popülasyonu ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. Mengüç, çalışmaların yapılacağı İnterteks Fuar Alanı’nı da tanıttı. 25 şehir plancısı ve mimar açılış toplantısının ardından hazırlıklara başladı.

TOPLAM 25 ŞEHİR PLANCISI

“Change for Resilience, Resilience for Change” isimli Kocaeli Workshop’u için ISOCARP Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Planlama Profesyonelleri Program Direktörü Doç.Dr. Zeynep Günay yönetiminde Almanya’dan “Alessandro Sammartino ve Polonya’dan Hanna Obracht-Prondzynska olmak üzere iki yabancı koordinatör seçildi. Aynı zamanda yerel ortaklardan 4 koordinatör programın başarılı şekilde yürütülmesi için çalışacak. Kocaeli’ye gelecek heyette şu isimler yer alıyor; Atefeh S. Roudi (İran), Elike Haumann (Almanya), Ekaterina Adrianova (Rusya), Georgies Srour (Fransa), Keynes Tamo Nwafeu (Kamerun), Maria Alejandra Rivera (Kolombiya),Mohamed Hagras (Mısır), Munguntuya Otgonjargal (Moğolistan), Oluwafemi J. Ojo (Birleşik Krallık), Rajae Haissouss (Fas), Riya Sethia (Hindistan), Samman Qayyum (Hollanda), Shinjini Saha (Hindistan), Sohini Maiti (Almanya), Thato K. Molthaping (Botswana), Tripti Mahaseth (Nepal) ve Türkiye’den ise Büşra Yılmaz, Elif Uyar, Gizem Ak, İrem Kurtuluş, Murat Ölmez, Nazlıcan Akcı, Ömer Melikoğlu, Sümeyye Nur Yazıcı, Şahika Kılıç

ISSOCARP GENÇ PLANLAMA PROFESYONELLERİ PROGRAMI

1991 yılında, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 26. ISOCARP Kongresinde başlatıldı. O zamandan beri ISOCARP, genç planlamacılarının çok kültürlü bir ortamda deneyim kazanmaları amacıyla Uluslararası Genç Planlama Profesyonelleri Çalıştayları düzenlemektedir. Bugüne kadar dünya çapında 48 YPP çalıştayı düzenlendi; Bu ülkeler: ABD, Güney Afrika, Hollanda, Norveç, Polonya, Avustralya, Japonya, Rusya, Çin, Kenya, Portekiz, Belçika, Türkiye, İspanya, İsviçre, Mısır, Yunanistan, Meksika, Almanya, Japonya, İsrail, Çekya, Birleşik Krallık, Endonezya, Birleşik Krallık, Rusya, Polonya ve Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri.