Muhtardan, Büyükşehir ekiplerine teşekkür

İlimizde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri tecrübe ve deneyimini bir kez daha ortaya koyarak başarılı bir karla mücadele örneği gösterdi. İlçe merkezleri ana arterler, cadde ve bulvarlar başta olmak üzere köy yollarında da kapanma olmaması için canla başla çalışan karla mücadele ekiplerine Körfez Kutluca Köy Muhtarı Engin Öztürk sosyal medya paylaşımı ile teşekkür etti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
“Ana yollarımızın yanı sıra ara yollarımızda da çalışma yaptığı için Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekiplerine ve Başkan Tahir Büyükakına teşekkür ediyorum” diyen Kutluca Köy Muhtarı Engin Öztürk, yapılan çalışmalarla birlikte karla mücadele ekipleriyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
MEŞAKKATLİ BİR MÜCADELE
Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, karla mücadelede tecrübe ve özverili çalışmalarını bir kez daha ortaya koyarak, Kocaeli’ni kara teslim etmedi. Vatandaşın yoğun kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım noktasında bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ekipleri yollarda tuzlama, kar küreme çalışmaları yaptı. Ekipler öz verili bir şekilde canla başla çalışarak yolların kapanmaması, vatandaşların ulaşım noktasında problem yaşamaması için meşakkatli bir mücadele verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.