21 Mar 2022 - 09:52- Gündem G: 21 Mar 2022 - 09:54

Muhtardan, Büyükşehir ekiplerine teşekkür

Körfez Kutluca Köy Muhtarı Engin Öztürk, Büyükşehir’in karla mücadele ekiplerinin çalışmalarından dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti
Muhtardan, Büyükşehir ekiplerine teşekkür mask

İlimizde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri tecrübe ve deneyimini bir kez daha ortaya koyarak başarılı bir karla mücadele örneği gösterdi. İlçe merkezleri ana arterler, cadde ve bulvarlar başta olmak üzere köy yollarında da kapanma olmaması için canla başla çalışan karla mücadele ekiplerine Körfez Kutluca Köy Muhtarı Engin Öztürk sosyal medya paylaşımı ile teşekkür etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

“Ana yollarımızın yanı sıra ara yollarımızda da çalışma yaptığı için Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekiplerine ve Başkan Tahir Büyükakına teşekkür ediyorum” diyen Kutluca Köy Muhtarı Engin Öztürk, yapılan çalışmalarla birlikte karla mücadele ekipleriyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

MEŞAKKATLİ BİR MÜCADELE

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, karla mücadelede tecrübe ve özverili çalışmalarını bir kez daha ortaya koyarak, Kocaeli’ni kara teslim etmedi. Vatandaşın yoğun kar ve buzlanma sebebiyle ulaşım noktasında bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ekipleri yollarda tuzlama, kar küreme çalışmaları yaptı. Ekipler öz verili bir şekilde canla başla çalışarak yolların kapanmaması, vatandaşların ulaşım noktasında problem yaşamaması için meşakkatli bir mücadele verdi.

21 Mar 2022 - 09:52 Kocaeli- Gündem

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