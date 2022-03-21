Gebze Adem Yavuz Mahallesi 2148 Sokak'taki rampadan inen M.A. yönetimindeki 34 LVU 468 plakalı servis minibüsü şarampole devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.