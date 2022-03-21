Lig alev aldı!

Kocaelispor, Gençlerbirliği maçında da avuçlarından 2 puanı bırakan taraftı. Babacar yeşil siyahlıları öne geçirdi, karşılık Ömürcan ile geldi. Puanını 33’e çıkaran yeşil siyahlıların üzerindeki kırmızı tehdit fazlası ile devam ediyor. Milli maç arasının ardından sıradaki rakip 30 puanlı Denizli olacak. Lig ise son derece enteresan şekilde devam ediyor. 8. sıradaki Adanaspor ile düşme hattındaki 16. sıradaki Altınordu arasında sadece 7 puanlık bir fark var. Şu bir gerçek ki bu ligde kimse rahat değil ve son haftaya kadar da olmayacak.

HAKEMİN ŞUURU YERİNDE DEĞİLDİ

Kocaelispor sezonun 27. maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştı. Facia ötesi bir hakem yönetimi karşısında rakibi ile 1-1 berabere kalan yeşil siyahlılar bir kez daha kaçan galibiyete yandı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ilk yarısında kaleci Ramazan ceza sahası içinde Babacar’ı biçti, maçın acemi hakemi Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu izlemekle yetindi. Maçta genel olarak morfin yutmuş gibi hareket eden hakemin maç içinde şuurunun da yerinde olmadığı net bir şekilde görüldü.

ÖNE GEÇTİK, KORUYAMADIK

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56. dakikasında savunmanın hatasını iyi değerlendiren Bababar kısa düşen topa yetişti ve topu Ramazan’dan şık bir şekilde kurtararak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Golden sonra ikinci bölge savunması devam eden ve Gençlerbirliği’nin oyun oynamasına olanak sağlayan yeşil siyahlılar savunma arkasına kaçan Ömürcan’ın golüne engel olamadı. Bu futbolcu 69. dakikada sağ çaprazdan ve çok dar açıdan yaptığı vuruş sonrası takımına beraberliği getirdi.

3 NİSAN’DA DENİZLİ İLE

Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor özellikle ilk yarıda bir birinden net golleri kaçırdığı mücadeleden 1-1’lik skorla ayrıldı. Haftayı 33 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde tamamlayan Kocaelispor 3 Nisan’da Denizlispor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’ndaki maç Ramazan’ın ikinci gününe denk gelecek ve saat 13.30’da başlayacak.

KİMSE RAHAT DEĞİL

Son derece zorlu geçen sezonda son haftalarda özellikle alt sıralardaki takımların belirgin çıkışı dikkat çekti. Bursa son iki maçında 4, Denizli ve Menemen son iki maçında 6, Altınordu da son 3 maçında 9 puan toplayarak kalan haftalarda hiçbir takımının işinin kolay olmadığını ortaya koydu.