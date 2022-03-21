21 Mar 2022 - 10:52- Gündem G: 21 Mar 2022 - 10:56

Kocaeli'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Kocaeli’de Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu. 330 gram pide 6 lira, 660 gram pide ise 12 liradan satılacak
Kocaeli'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu mask

Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunulan zam teklifinde 330 gram pidenin 6 lira, 660 lira pidenin ise 12 lira olması istendi. Yumurtalı pidenin ise 330 gramının 7,5 liradan, 660 gramının 15 liradan satılması talep edildi. Geçtiğimiz yıl Kocaeli’de 370 gram pide 4 liradan satılıyordu. 740 gram pidenin fiyatı ise 8 liraydı. Bu zam talebinin birlik tarafından onaylanması bekleniyor.

21 Mar 2022 - 10:52 - Gündem

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