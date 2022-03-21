Kocaeli'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunulan zam teklifinde 330 gram pidenin 6 lira, 660 lira pidenin ise 12 lira olması istendi. Yumurtalı pidenin ise 330 gramının 7,5 liradan, 660 gramının 15 liradan satılması talep edildi. Geçtiğimiz yıl Kocaeli’de 370 gram pide 4 liradan satılıyordu. 740 gram pidenin fiyatı ise 8 liraydı. Bu zam talebinin birlik tarafından onaylanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.