‘İstiklal Uğruna’ tiyatral dans gösterisiyle Çanakkale ruhu tüm İzmit’i sardı

İzmit Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında İzmitlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmit Sanat Akademisi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, ‘İstiklal Uğruna’ adlı tiyatral dans gösterisi ile Çanakkale ruhunu İzmit’e taşıdı. Yalnızca bir dans gösterisi değil, Çanakkale Destanını sanatın farklı bir boyutuyla İzmitlilere yaşatan dansçılar seyircilerden büyük alkış aldı. Programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi üst yönetimi ve çok sayıda misafir katıldı.

HÜRRİYET, “GURURLA KUTLADIĞIMIZ GÜNDÜR 18 MART”

Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Kutsal vatan topraklarını korumak ve bizlere bugünleri hazırlamak için canını veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırladığımız gündür 18 Mart. 107 yıl önce çekilen acıları ve yitirdiklerimizi düşünerek hüzünlendiğimiz, destan yazarak kazandığımız zaferi gururla kutladığımız gündür 18 Mart. Ve vatan savunmasının ancak şehitlik mertebesine gözü kapalı yürüyenlerle yapılabileceğini bir kez daha ortaya koyduğu gündür 18 Mart.

“ÇANAKKALE RUHU BUGÜN DAHİ BİZLERİ HEYECANLANDIRIYOR”

Bizim milletimiz gibi esarete alışık olmayan, öldü zannedilirken yeniden dirilen başka millet yoktur. Yedi düvele karşı bedenini siper eden, büyük bedeller ödeyerek gösterdi ama asla ölümden korkmadı. Ölümü adeta hiçe saydı bizim milletimiz. Nice Seyit Onbaşılar, Mehmet Çavuşlar, Nezahat Onbaşılar omuz omuza Çanakkale’de o kutsal vatan toprağımızda nöbet tutmaya devam ediyor. 18 Mart öyle bir zafer ki 107 yıl önce milli ruhumuzla, inanç değerlerimizle yoğrulan Çanakkale ruhu bugün dahi bizleri heyecanlandırıyor.

“BU RUHA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Bugün bizlere düşen görev ise atalarımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatarak birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak bizden sonraki nesillere emanet etmektir. Biz de İzmit Belediyesi olarak bu ruha sahip çıkıyoruz. Atatürk Evi’nde dönemsel olarak 107 Yıllık Zafer: Çanakkale Geçilmez sergisini açtık. Gerçekten her bir eşya tüylerinizi diken diken edecek, bir milletin diriliş destanını her bir zerresine kadar hissedeceksiniz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı müzemize davet ediyorum.

“İNSANLARIN KALBİNE NAKŞOLACAK BİR GECE”

Bugün de burada İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu sizler için çok özel bir gösteri hazırladılar. Bu gece Çanakkale ruhunun ortaya çıktığı ve insanların da kalbine nakşolacak gece olacak. Bu gece Çanakkale’nin ruhu hepimizi saracak ve eminim ki bu salondan ayrılırken hepimiz çok farklı duygularla evimize gideceğiz. Milletimiz için önemi ve anlamı çok farklı olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde böylesi güzel bir etkinliğe katılan tüm misafirlerimize ve bu gösteride emeği geçen değerli gençlerimize, hocalarımıza, müdürlüklerimize ve değerli çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

“ZAFERİMİZ KUTLU OLSUN”

Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milletin varlığı uğruna bir an bile tereddüt etmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm kahraman gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. Yüreğimizdeki bu vatan millet sevdası olduktan sonra bu bayrak hiç inmeyecek, İstiklal Marşımız hiç susmayacak, yüreklerimizdeki Çanakkale ruhu ise 107 yıldır olduğu gibi sonsuza dek yaşayacak. Herkese iyi seyirler diliyor, zaferimiz kutlu olsun diyorum”

DANSÇILARA TEŞEKKÜR

Gösteri sonunda Başkan Hürriyet Dans Eğitmeni Berkan Çelik, Halk Dansları Eğitmeni Meltem Öztürk Başyiğit, Sahne İzmit Koordinatörü ve Proje Sanat Yönetmeni Enis Üstüntaş’a çiçek takdim etti. Unutulmaz bir gece yaşatan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğuna bir kez daha teşekkür eden Başkan Hürriyet, geceyi hatırla fotoğrafıyla sonlandırdı.