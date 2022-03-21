Herkes dalından yesin diye yüzlerce kiraz ve vişne ekildi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, seçim beyannamesinde yer alan tarımsal faaliyetleri ve organik üretimi desteklemek amacıyla “Her Yıl Bin Yüz Fidan” projesine devam ediyor. Kartepe genelinde Kartepe Belediye Başkanı Kocaman’ın da katılımıyla fidan dikimleri yapıldı.

KİRAZ VE VİŞNE EKİLMEYE BAŞLANDI

Proje kapsamında Kartepe’de bulunan 160 çocuk parkı ve yeşil alanlara Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından bu yıl 550 vişne ve 550 kiraz fidanlarının dikimlerine başlandı. Hazırlanan proje üzerinde titizlikle çalışan park bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından geçen sene ekilen fidanlarla birlikte 2 bin 200 meyve fidanı toprakla buluştu.

“HERKES İSTEDİĞİ KADAR TOPLAYIP YİYEBİLİR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kocaman, “Çocuklarımız organik meyve ile büyüsün diye bu yıl da 1100 meyve fidanını toprakla buluşturduk. Dünya genelinde iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. Çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmeleri için meyve fidanlarının dikimine devam ediyoruz. Geçen sene 550 erik, 550 Trabzon (Cennet) hurması, bu yıl da 550 kiraz ve 550 vişne fidanı ile 2200 fidan dikildi. Dalından meyveler bizden, yemesi sizden. Herkes istediği kadar toplayıp yiyebilir” dedi.