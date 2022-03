Mehmet Altıparmak: Bu konularda polemiklere girmek istemiyorum

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak 1-1 sona eren Gençlerbirliği maçında galibiyeti hak eden taraf olduklarını ifade etti. Altıparmak kadro tercihi konusunda da mecburiyetten 4 futbolcu yazabildiklerini belirtti ve bu konuda polemiklere girmek istemediğini de sözlerine ekledi.

DERSİMİZE İYİ ÇALIŞMIŞTIK

Son derece kötü bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldıkların altını çizen Mehmet Altıparmak şu şekilde konuştu: Her puanın ve ya puanların altın değerinde olduğu haftalara girildi. Biz de rakibimiz olan bir takımla oynadık. Tabi ki amacımız burada kazanıp aradaki bir puan olan farkı kapatıp iki puan öne geçmek ve bir an önce de buradan sıyrılmaktı. Bu anlamda çalıştığımız her şeyi, özellikle ilk yarının tamamına yakınında, ikinci yarının da önemli bölümünde iyi uyguladık.

BU KADAR BİR HAKEM OLAMAZ

İlk yarıda kaçırdığımız pozisyonlar var. Rakibin de birkaç pozisyonu var. Maçın geneline baktığımızda galibiyeti daha çok hak ettiğimizi düşünüyorum. İki takım oyuncularını da tebrik etmek istiyorum. Bu kadar kötü bir hakem üçlüsü ile oynamak ne yazık ki can sıkıcı. İlk yarıdaki penaltı, kırmızı kart pozisyonumuz mesela. O’nu verse o dakikada iş bitebilirdi. Yine bizim oyuncumuzun kırmızı kart görmesi gerekirdi. Rakibin ve bizim için çıkması gereken kartlar var, oyun içindeki inisiyatifler var. Buna rağmen iki takım oyuncuları ellerinden gelen her şeyi yaptı.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK

Maçın stratejisi belirlemiştik. Gençlerbirliği iyi bir kontra atak takımıydı. Maçın genelinde de hızlı atağa yakalanmadık ve rakibimizi kendi oyun planları ile zor durumda bıraktık. Dediğim gibi ilk yarıda yakaladığımız pozisyonlar var. Golü bulduktan sonra rakip ikinci santrforunu aldıktan sonra pozisyon bulacağımızı da biliyorduk, nitekim öyle oldu, ancak değerlendiremedik. Rakibimizin attığı golde sıfırdan vurması ve bu topun gol olması futbolun içinde olan şeyler. Ancak bu gol herkesin atabileceği bir gol değildi. Maç boyunca kalecimizin kurtardığı 1 top var ve bizi başka da zorlayan bir pozisyon olmadı.

OYUNUMUZ ÇOK GELİŞTİ

Verilen emek ve ortaya konan mücadelenin karşılığı 3 puan olmalıydı. Ancak rakibimiz olan bir takımdan deplasmanda alınan 1 puan kötü değil. Milli maç arasından sonra Denizli ile oynayacağız. 5 haftadır iyi bir ivme yakaladık. Bu maçların 4’ünü deplasmanda oynadık ve hepsinde de galibiyeti kaçıran taraf olduk. Oyunumuz çok gelişti. Bundan sonraki süreçte bu oyunların karşılığını 3 puan olarak neticelendireceğiz inşallah.

FİNAL SORUNU YAŞADIK

Özellikle son vuruş konusunda çok çalışıyoruz. Bazen girdiğin tüm pozisyonları gole çevirebiliyorsun, bazen hiçbirini atamıyorsun. Bu biraz da futbolcunun yeteneği ile de alakalı. Bıkmadan çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan pozisyonlara girmek. İlk yarıda o kadar çok pozisyona girdik ki maçı soyunma odasına girerken koparabilirdik. Ancak final toplarında şanssızdık.

BU İYİ BİR ŞEY

Şu anda 8. olan takımın bile düşme ihtimali var. Aşağı ile yukarısı arasındaki makasın dar olması lig için de çok iyi. Açılmalar olursa maçların da duygusu değişebilir. Biz de bir an önce kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz. Daha önce de ifade ettim. Lige nasıl başladığın değil, ligi nasıl bitirdiğin önemli.

HERKESE ŞANS GELDİ

Ülkemizde oynayanlarla oynamayanlar arasında hayli fikir üretilir. Kişilerin akıllarındaki tüm isimlerle oyunlarımızı oynadık, herkese şans geldi. Bu tür konulara cevap vermek istemiyor ve oyuncu tercihleri ile ilgili çok polemiğe girmek istemiyorum. Sık sık söylüyorum. 4 oyuncu alma hakkımız var ve bu isimleri belirlerken ince eleyip sık dokumalıyız. Rakibe göre strateji belirliyoruz kısacası. Bunlar hayli detay gerektiren konular.

KOLOVOS ALIŞIYOR

Bu maçta bu oyuncuları tercih ettik. İçerideki maçta daha farklı oyuncuları tercih edeceğiz. Mesela geçen hafta kaleci almadık 5 futbolcu aldık, bu hafta kaleci alıp 4 oyuncu almak zorunda kaldık. Kolovos kendisini kanıtlamış bir futbolcu. 8-10 numara pozisyonlarında oynuyor. Şut çekmemesi biraz da kendisi ile ilgili. Biz kesinlikle şut çekme, pas verme demiyoruz. İyisini tavsiye ediyoruz. Bizim ligimiz çok zor, çok sert. Kolovos da buna alışıyor.