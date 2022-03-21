21 Mar 2022 - 15:23- Gündem G: 21 Mar 2022 - 15:25

Lastik-İş, Goodyear ile beşinci kez masaya oturacak

Lastik-İş Sendikası, Goodyear’da örgütlü yaklaşık 2 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için beşinci kez masaya oturacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Lastik-İş, Goodyear ile beşinci kez masaya oturacak mask

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 2 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin beşinci görüşmesi yarın sendikanın oteli olan Tryp By Wyndham’da yapılacak. Geçtiğimiz hafta yapılan dördüncü görüşmede işveren yetkilileri ilk 6 ay için olan yüzde 22,5’lik zam oranını yüzde 24’e çıkarmıştı. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı ise enflasyon oranında zam talebinden asla geri adım atmayacaklarını belirtirken görüşmenin saat 13.00’te başlayacağı duyuruldu.

21 Mar 2022 - 15:23 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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