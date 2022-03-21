Kocaeli Büyükşehir’e yılın en başarılı Kültür Sanat Ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıklarının düzenlediği Kültür Sanat Kongresi’nde 2021 yılının en başarılı kurumsal kültür ve sanat ödülüne layık görüldü. Ödülü sosyal medya hesabından duyuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Belediyemizi bu özel ödüle layık gören Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıklarımıza şükranlarımı sunuyor, emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sanat da Kültür de Mutlu Şehir Kocaeli'de” dedi.

ANKARA’DAKİ KONGREYE 200 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi" geçtiğimiz hafta sonunda Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Kongreye yaklaşık 200 belediye başkanı katıldı. Geniş katılımlı kültür kongresinde belediyecilikte kültür-sanatın yeri, kültür-sanat-mekân yönetimi ile dijital dünyada kültür-sanat gibi birçok konu yer aldı.

ÖDÜL KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’İN

Kongrenin kapanış gününde yerel yönetimlerde kültür-sanat ve konservatuvar alanında başarılı çalışmalar yapan belediyelere ödül verildi. Bu ödüllerden biri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne tevdi edildi.

BAŞKAN ÖDÜLÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ödülü alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni bu ödüle layık gören Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıklarına şükranlarını ileten Doç. Dr. Büyükakın, çalışma arkadaşlarını da unutmayarak, “Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Büyükakın sözlerini, Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün kültür sloganı olan “Sanat da Kültür de Mutlu Şehir Kocaeli'de” sözleriyle tamamladı.

ÖDÜL KONSERVATUVAR ÇALIŞMALARINA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi söz konusu ödüle kültür hizmetleri ile birlikte, Belediye Konservatuarı’ndaki kaliteli eğitimi dolayısıyla layık görüldü. Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Kocaeli’nin tartışmasız en önemli sanat eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda eğitim alan birçok genç, Devlet Konservatuvarı sınavlarında zorlanmadan başarıyı yakaladı. Özellikle Bale, Müzik ve Güzel Sanatlar Branşlarında eğitim alan gençler Devlet Konservatuarı’nın ilgili branşlarına aldıkları eğitim sonucunda girmeye hak kazanıyor. Büyükşehir Konservatuarı bu haliyle akademik sanat eğitimindeki ilk ve en önemli halkayı oluşturuyor. Büyükşehir Belediye Konservatuarı her yıl eylül ayında yapılan yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul ediyor.

7 AYRI BÖLÜMDE 27 SANAT DALINDA KALİTELİ SANAT EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediye Konservatuarı 2021 yılında da; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında toplam 447 öğrencisine sanat eğitimi verdi.

2021 KÜLTÜR VE SANAT YILI OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kültürel etkinliklerinin yanı sıra Konservatuar aracılığıyla sanat eğitimi verdiği Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğü, 2021 yılında birbirinden önemli hizmetlere imza attı. Etkinlik ve eğitimlerde, pandemi dönemindeki yeni normal kuralları titizlikle uygulandı. Yıl içinde konserlerden, gösterilere, yaz etkinliklerinden, söyleşilere kadar birçok faaliyet gerçekleştirilerek vatandaşlara ücretsiz olarak kültür ve sanat hizmetleri sunuldu.