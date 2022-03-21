Çatıda çıkan yangın korkuttu

Yangın, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Ulaşlı mevkiinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartmanın çatısında yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, panik içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seferber olan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevresindeki apartmanlara sirayet etmeden söndürüldü. Apartmanda yaşayan hiçbir vatandaşın sağlık durumuyla alakalı sorun olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.