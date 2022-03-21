Engelleri aşıp madalyaları kaptılar

İlimizde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, her bireyin kendisini ifade etmesi için evlerde oturmaları yerine, bir spor branşında faaliyet göstermesi gerektiğini söyledi. Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na, 17 ilden 6’sı kadın, 37’si erkek olmak üzere toplamda 43 sporcu katıldı. Müsabaka, kadınların açılış seremonisiyle başladı. Büyük kadınlar kategorisinde Ayşe Şirip, Reyhan Polat, Beyza Nur Ceylan, Gamze Sayar, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam ve Sevde Yaman boy gösterdi. Genç erkekler kategorisinde de 10 sporcu mücadele etti. Müsabaka sonrası düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi. 1 Avrupa, 1 Dünya, 6’da Türkiye şampiyonluğu olan Faruk Öztürk, artı 107 kategorisinde 233 kilo kaldırarak 7. kez Bedensel Engelliler Halter Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, “Birçok spor branşını uygulamaya çalışıyoruz, yeter ki bedensel engelli kardeşlerimiz spora katılsınlar, sporun pozitif ruhuyla tanışsınlar. Hepsini sahalara ve salonlara davet ediyoruz” dedi.