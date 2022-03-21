21 Mar 2022 - 16:32- Spor G: 21 Mar 2022 - 16:33

Darıca, yine kâbus görüyor
Darıca, yine kâbus görüyor mask

3.Lig 2.Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Darıca GB, kendisi gibi bu korkuyu yaşayan Kızılcabölük ile karşılaştı. Sarı-Yeşilli ekip evinde i1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü sürdüremedi, karşılaşma 1-1 sona erdi. Darıca GB, 12.dakikada Fatih Şerifoğlu’nun attığı harika golle 1-0 öne geçtiği maçta ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda konuk takım 66’da eşitliği sağladı, maç 1-1 bitti.

21 Mar 2022 - 16:32 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.677.340 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Engelleri aşıp madalyaları kaptılar mask
Engelleri aşıp madalyaları kaptılar
Darıca, yine kâbus görüyor mask
Darıca, yine kâbus görüyor
Öne geçmek bize yaramıyor mask
Öne geçmek bize yaramıyor
Metin Diyadin: Yediğimiz golden sonraki tepkimiz iyiydi mask
Metin Diyadin: Yediğimiz golden sonraki tepkimiz iyiydi
Mehmet Altıparmak: Bu konularda polemiklere girmek istemiyorum mask
Mehmet Altıparmak: Bu konularda polemiklere girmek istemiyorum
Lig alev aldı! mask
Lig alev aldı!
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL