Darıca, yine kâbus görüyor

3.Lig 2.Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Darıca GB, kendisi gibi bu korkuyu yaşayan Kızılcabölük ile karşılaştı. Sarı-Yeşilli ekip evinde i1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü sürdüremedi, karşılaşma 1-1 sona erdi. Darıca GB, 12.dakikada Fatih Şerifoğlu’nun attığı harika golle 1-0 öne geçtiği maçta ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda konuk takım 66’da eşitliği sağladı, maç 1-1 bitti.