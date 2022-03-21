Darıca, yine kâbus görüyor

3.Lig 2.Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Darıca GB, kendisi gibi bu korkuyu yaşayan Kızılcabölük ile karşılaştı. Sarı-Yeşilli ekip evinde i1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü sürdüremedi, karşılaşma 1-1 sona erdi. Darıca GB, 12.dakikada Fatih Şerifoğlu’nun attığı harika golle 1-0 öne geçtiği maçta ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda konuk takım 66’da eşitliği sağladı, maç 1-1 bitti.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.