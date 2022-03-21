Pide yemek lüks oldu!

Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunulan zam teklifinde 330 gram pidenin 6 TL, 660 gram pidenin ise 12 TL olması istendi. Yumurtalı pidenin ise 330 gramının 7,5 TL’den, 660 gramının 15 TL’ye satılması talep edildi. Birlik tarafından onaylanması durumunda pideler, Fırıncılar Odası’nın istediği fiyattan yüzde 66 zamlı şekilde raflarda yerini alacak. Geçtiğimiz yıl Kocaeli’de 370 gram pide 4 TL’den satılıyordu. 740 gram pidenin fiyatı ise 8 TL’ydi.

“SORUMLUSU FIRINCI ESNAFI DEĞİLDİR”

Emekli Saki Ercan, “Zamlara artık şaşıramıyoruz. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik derken zamlar tepki gösteremez hale geldik. Hiçbir zam bizi şaşırtmıyor. Ramazan pidesinin fiyatına da şaşırmıyoruz. Ülkede bir un krizi yaşandığı fiyatların yükseldiği konuşuluyor. Bu durumda üretici fırınları suçlamak anlamsız olur. Bugün ekmeğe ve ramazan pidesine zam yapılıyorsa bunun sorumlusu tabi ki fırıncı esnafı değildir” ifadelerini kullandı.

SAKİ ERCAN

“TASSARUF İÇİN EVDE YAPILMAZ”

Ev hanımı Refika Alp, “Pandemi döneminde evimizde ekmek yapmaya başlamıştık. Dışarı çıkmamak için ekmek yapıyorduk, şimdide tasarruf için yaparız diyemiyoruz. Çünkü un, susam, elektrik, maya derken buna birde oluşacak olan bulaşığı yıkamak için harcayacağımız su eklersek astarı yüzünü geçer. Ya gidip 12 TL’ye ramazan pidesi alacağız ya da 6 TL’ye iki ekmek alacağız” dedi

REFİKA ALP

“NORMAL EKMEĞİ NASIL ALIRIZ ONUN HESABINDAYIZ”

Ticaret ile uğraşan Ali Özen, “Asgari ücret çok düşük, giderler çok fazla. Her anlamda dışa bağımlıyız. Dolar artış gösterdiğinde ürünlerin fiyatı da artıyor. Dolar düştüğünde ise raflardaki fiyat değişmiyor. Ramazan ayı, bolluk bereket ayı. İnşallah fiyatlar düşer. Pide fiyatı çok yüksek. Pideyi zaten düşünmüyoruz artık. Normal ekmeği nasıl alırız onun hesabındayız” dedi.

ALİ ÖZEN

“ORTA DİREK BİR KEZ DAHA DÜŞÜNECEK”

Üniversite Öğrencisi Meliha Çıtak, “Ekmeğin kendisi de zaten pahalı. Eskiden Pide için kuyruklar olurdu. Artık onun da olacağını sanmıyorum. Fiyatların yeterince yüksek. Düşük gelirliler az da olsa faydalanabiliyordu pideden ama artık orta direk vatandaş bile alırken birkaç kez düşünecek. Umarım zamlar artık durur” şeklinde konuştu.

MELİHA ÇITAK

“PİDE ALMAK LÜKS”

Öğrenci Onur Kaya, “Ekonomimiz çok zayıftı. Alım gücü düşük. Her şey ateş pahası. Her şeyde dışa bağımlıyız. Zamlar artık kontrolden çıktı. Ramazan yardım ve paylaşma ayı. Birbirimize daha sıkı kenetlenmeliyiz ama fiyatlar çok yüksek. Pide almak lüks. Geçtiğimiz sene de yine yüksekti. Sonumuz hayrolsun” ifadelerini kullandı.

ONUR KAYA

“ESNAF DA ZOR DURUMDA”

Emekli Mithat Karaman, “Ekmeğe zam yapılmasına karşıyım. Ben genellikle kepekli ekmek tüketiyorum, onun fiyatı bile çok fazla. Pide fiyatı ondan da fazla. Ayda bir kere seri tüketilen bir ürün olduğu için diğer ekmeklerden fazla olmasını anlayabiliriz ama sürekli tükettiğimiz ekmeğin de fiyatı çok yüksek. Aynı zamanda fırıncıyı da düşünmek gerek. Sadece zor durumda olan halk değil, esnafta zor durumda” dedi.

MİTHAT KARAMAN

“PİDE ALIRSAK İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAYIZ”

Beden Eğitimi öğretmeni Samet Bulut, “Biz evde 8 kişiyiz günde 7 ekmek alıyoruz ayda 650 lira sadece ekmeğe vereceksek diğer temel ihtiyaçlarımızı da hesaba katın tabii ki çok fazla. Bizim gibi kalabalık ailelerin ekmek gideri zaten fazla. Ekmek değil de pide alırsak bu işin içinden çıkamayız. Ülkede bizim gibi kalabalık bir sürü aile var. Bu şartlar altında insanların geçinmesi çok zor” ifadelerini kullandı.

SAMET BULUT