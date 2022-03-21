Kunter: 100’e yakın arkadaşımız intihar etti

Dün Derince Yenikent Mahallesi’nde ormanlık alanda vatandaşlar, ağaca asılı halde bir erkek cesedi buldu. İlerleyen saatlerde cesedin 48 yaşındaki Ergün Kalka’ya ait olduğu öğrenildi. Müzisyenlik yapan ve bir süredir işsiz olduğu için maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürülen Kalka’dan ailesi 1 gündür kendisinden haber alamıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Ergün Kalka’nın cenazesi İmam Hüseyin Cemevi’nden alınarak Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“100’E YAKIN ARKADAŞIMIZ İNTİHAR ETTİ”

Müzisyenin işsizlik nedeni ile canına kıyması müzisyenlerin sıkıntısını bir kez daha gündeme getirdi. Pandeminin getirdiği sıkıntıların üzerine gece 00.00’dan sonra müzik yasağının da gelmesi ile müzik sektörü durma noktasına geldi. Kocaeli Müzisyenler, Sahne ve Set Çalışanları Derneği (KOMSDER) Başkanı Yetkin Kunter, “Bu hepimizi olumsuz etkiledi. Çeşitli yerlerde çalışan kardeşlerimiz resmen işsiz kaldı. Arkadaşlarımız sadece düğüncülük ile para kazanıyor. Pandemiden dolayı düğün de yapılmıyor. Bunun çözümü sadece ve sadece devlet ve belediyeler. Nerede ne etkinlik olursa arkadaşlarım kendini idare ettirmeye çalışıyor. Önümüzde ramazan ayı var. Bu aylarda zaten iş olmaz. Sıkıntılarımız daha da büyüyecek. Ülke genelinde yaklaşık 100’e yakın arkadaşımız intihar etti” dedi.

“BU MESLEK BİTMEK ÜZERE”

Sözlerine devam eden Kunter, “Devlet bir kere kültür bakanlığı müzisyenlere 3 bin lira gibi bir para ödedi. Bizler belediyelere giderek sponsor bulmaya çalıştık. Nereye kadar böyle devam edecek? Biz yük olmak istemiyoruz. İşimizi yapmak istiyoruz. Müzik yasağının kaldırılması henüz gündemde yok. Biz federasyon çalışmaları da yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımızla da irtibat halindeyiz. Kalkmasına yönelik bir söylenti yok. Gece 12’den sonra Müzik yasağının kalkması önemli. Müzik yapan arkadaşlarımızın çoğunluğu düğüncülük yaparak hayatını idame ettiriyor. Vatandaş da düğün yapmıyoruz. Bu meslek yavaş yavaş bitmek üzere” ifadelerini kullandı.