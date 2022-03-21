SEDAŞ’tan cihaza bağlı hastalara yaşamsal öncelik

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., elektrik kesintilerinden dolayı cihaza bağlı hastaların mağdur olmasının önüne geçecek. 4 ilin İl Sağlık Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak yaşam destek ünitesinden yararlanan müşterilerin adresleri sisteme kaydedilecek.
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILMAYACAK
Tespit edilen hastalara fatura borcundan dolayı elektrik kesintisi yapılmayacak. Ayrıca yatırım, bakım veya onarım kaynaklı zorunlu planlı kesintiler veya teknik arıza kaynaklı kesintilerde öncelikle hastaların yaşadığı bölgelere enerji verilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Cihaza bağlı hastalar, doktor raporu ve kimlik bilgileri ile SEDAŞ’a başvurarak kesintilerle ilgili öncelikli duruma geçebilecekler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.