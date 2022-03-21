SEDAŞ’tan cihaza bağlı hastalara yaşamsal öncelik

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., elektrik kesintilerinden dolayı cihaza bağlı hastaların mağdur olmasının önüne geçecek. 4 ilin İl Sağlık Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak yaşam destek ünitesinden yararlanan müşterilerin adresleri sisteme kaydedilecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

Tespit edilen hastalara fatura borcundan dolayı elektrik kesintisi yapılmayacak. Ayrıca yatırım, bakım veya onarım kaynaklı zorunlu planlı kesintiler veya teknik arıza kaynaklı kesintilerde öncelikle hastaların yaşadığı bölgelere enerji verilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Cihaza bağlı hastalar, doktor raporu ve kimlik bilgileri ile SEDAŞ’a başvurarak kesintilerle ilgili öncelikli duruma geçebilecekler.