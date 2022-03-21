Hemşireler sertifikalarını aldı

7 Şubat- 18 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ve teorik bilgiler yanında pratik uygulamaları da içeren eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları bugün düzenlenen törenle takdim edildi. SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen programa Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan başta olmak üzere Personel Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Coşkun Güler, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Başkan Yarımcısı Dr. Serhat Karatepe, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, ilimizdeki bazı kamu hastanelerinde görevli başhekimler, idareciler ile hekimler ve sağlık personelleri katılım sağladı.

“SİZLERİ ÖNEMSİYORUZ”

Yoğun bakımda çalışan sağlık personellerinin özveriyle çalışarak kutsal bir görev gerçekleştirdiğini belirten İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Sizlerin en mutlu olduğu anın, hayat mücadelesi veren bir hastayı ailesine sağlıkla teslim ettiği an olduğunu biliyoruz. Özverili çalışmalarınızın farkındayız ve sizleri önemsiyoruz. Eğitime sunduğu desteklerden dolayı ise başta hastane başhekimimiz olmak üzere, sağlık bakım hizmetleri müdürlüğüne, eğitim birimimize, eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.