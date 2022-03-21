21 Mar 2022 - 16:41- Gündem G: 21 Mar 2022 - 16:42

Cahit Sürüm veda etti

İstifasını veren İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, görevini İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Candemir’e teslim etti
Cahit Sürüm veda etti mask

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm görevini İyi Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Candemir’e teslim etti. Yapılan teslim töreninde, Cahit Sürüm’ün birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarda hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı devir teslim töreninde Cahit Sürüm birlik ve beraberlik mesajı verdi, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da genel başkana biat edeceğini, il başkanı ile birlikte yol yürüyeceğini söyledi ve “Dağılmayın, parçalanmayın, istifa etmeyin her zamankinden daha iyi bir birimize kenetlenelim, birlik olalım, gücümüzü dağıtmayalım, içimizde ve dışımızda olan kötü düşünceli insanlara fırsat vermeyelim” dedi.

21 Mar 2022 - 16:41 - Gündem

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