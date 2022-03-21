21 Mar 2022 - 16:41- Eğitim G: 21 Mar 2022 - 16:42

TÜBİTAK birincisi oldular

Körfez Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi öğrencileri TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Teknolojik Tasarım alanında “Kalp Gözü” adlı projeleri ile yarışan öğrenciler ilimizi Türkiye finallerinde temsil edecekler
TÜBİTAK birincisi oldular mask

TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Asya Bölge Finali geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da yapıldı. İstanbul (Asya), Kocaeli, Düzce ve Sakarya’dan farklı kategorilerde 101 proje yarıştı. Teknolojik Tasarım kategorisinde Robotik Kodlama ve Yapay Zeka içeren projeleri ile yarışmaya katılan Körfez Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi öğrencileri birinci oldu. Görme engelliler için ürettikleri Kalp Gözü projesi ile birinci olan ekibin sunumu ve çalışmaları uzman akademisyenler tarafından büyük beğeni topladı.

“OKULUMUZ ADINA BÜYÜK BİR BAŞARI”

Okulun bilişim öğretmeni Enderhan Kocazeybek rehberliğinde çalışan 10. Sınıf öğrencileri Efe Haktan Ardıç, Elif Deniz Karabaş ve 9. Sınıf öğrencisi Osman Demir’den oluşan ekibin gözü şimdi Ankara’da yapılacak finallerde. Okul müdürü Cemil Bozalan da ekibi başarıları nedeniyle tebrik etti. Ekibini yarışmada yalnız bırakmayan Bozalan “Okulumuzun TÜBİTAK Projelerindeki en büyük başarısını kazandık. Daha öncede yine projelerde, İHA yarışmalarında ve araştırma projelerinde katılımlarımız olmuştu. Ancak bu birincilik bizi çok mutlu etti. Enderhan beyi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ankarada’daki finallerde de başarılı olacaklarından eminim” dedi.

21 Mar 2022 - 16:41 - Eğitim

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