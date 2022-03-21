Gençler İzmit’in tarihi yerlerini gezdi

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile gençlere İzmit’in tarihi yerlerini gezdirdi. Tarihi Orhan Camii ile başlayan tur Akçakoca Meydanı’ndan devam ederek İzmit’in açık hava müzesi konumundaki tarihi Kapanca Sokak’a uzandı. Alanında uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide İzmit’in tarihi ve kültürel zenginlikleri gençlere aktarıldı. Gezi sonunda, Nutuk ve Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitapları gençlere hediye edildi.

TARİHİ YERLER VE MÜZELER GEZİLDİ

Gezi programı kapsamında, 19. Yüzyıl sivil mimarlık örneklerinin yanı sıra, İzmit’in tarihi çeşmeleri, İstanbul dışında inşa edilmiş olan tek Osmanlı saray yapısı olan, Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını gerçekleştirmiş olduğu Kasr-ı Hümayun’, Paleolitik, Helenik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait pek çok tarihi eserin sergilendiği Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Gayret Gemi Müzesi ziyaret edildi.