21 Mar 2022 - 16:42- Gündem G: 21 Mar 2022 - 16:43

Gençler İzmit’in tarihi yerlerini gezdi

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi işbirliği ile İzmit'in tarihi yerleri gençlerle birlikte gezildi
Gençler İzmit’in tarihi yerlerini gezdi mask

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile gençlere İzmit’in tarihi yerlerini gezdirdi. Tarihi Orhan Camii ile başlayan tur Akçakoca Meydanı’ndan devam ederek İzmit’in açık hava müzesi konumundaki tarihi Kapanca Sokak’a uzandı. Alanında uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezide İzmit’in tarihi ve kültürel zenginlikleri gençlere aktarıldı. Gezi sonunda, Nutuk ve Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitapları gençlere hediye edildi.

TARİHİ YERLER VE MÜZELER GEZİLDİ

Gezi programı kapsamında, 19. Yüzyıl sivil mimarlık örneklerinin yanı sıra, İzmit’in tarihi çeşmeleri, İstanbul dışında inşa edilmiş olan tek Osmanlı saray yapısı olan, Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını gerçekleştirmiş olduğu Kasr-ı Hümayun’, Paleolitik, Helenik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait pek çok tarihi eserin sergilendiği Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Gayret Gemi Müzesi ziyaret edildi.
# Sokak

21 Mar 2022 - 16:42 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.677.340 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOBMODER’de Aydoğan güven tazeledi mask
KOBMODER’de Aydoğan güven tazeledi
Tüpraş, Kadın Gücü Programı başlattı mask
Tüpraş, Kadın Gücü Programı başlattı
Gençler İzmit’in tarihi yerlerini gezdi mask
Gençler İzmit’in tarihi yerlerini gezdi
Kandıralıların yeni Başkanı Sinan Yolcu mask
Kandıralıların yeni Başkanı Sinan Yolcu
Cahit Sürüm veda etti mask
Cahit Sürüm veda etti
Hemşireler sertifikalarını aldı mask
Hemşireler sertifikalarını aldı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL