Kandıralıların yeni Başkanı Sinan Yolcu

Ali Kocatürk Başkanlığındaki Kocaeli Kandıralılar Derneği 15’inci Başkanını seçecek. Derince Belediyesi Yelken Tesislerinde bir araya gelen Kocaeli Kandıralılar Derneği Yöneticileri 25 Mart Cuma günü akşamı Otel Asya’da gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı görüştü. Kuruluşundan bugüne 28 yılı geride bırakan Kocaeli Kandıralılar Derneğinde 15’inci Başkan olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinan Yolcu’nun görev yapmak üzere genel kurula teklif edilmesi kararlaştırıldı.

ESKİ BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Toplantıya Kocaeli Kandıralılar Derneği 6. Başkanı Sigortacı Erdal Baykara, 8. Başkanı İşadamı Recep Yıldız, 11. Başkanı İşadamı Erdoğan Görgün, 12. Başkanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, 13. Başkanı Av. Abdurrahman, 14. Başkanı e. Kurmay Albay Ali Kocatürk, Denetim Kurulu Başkanı Mali Müşavir Ahsen Okyar, Tesisat Teknikeri Salim Yaşar ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinan Yolcu, Denetim Kurulu üyesi Dolmuş, Taksiciler Kooperatifi Başkanı Timurçin Sevilmiş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

SİNAN YOLCU KİMDİR?

1978 yılında Kandıra’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kandıra’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun oldu. Uluslararası bir kimya şirketinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışmaktadır. Siyasi ve sosyal hayatın faal üyesi olan Sinan Yolcu, evli ve dört çocuk babasıdır.