21 Mar 2022 - 16:43- Gündem G: 21 Mar 2022 - 16:45

Tüpraş, Kadın Gücü Programı başlattı

Tüpraş bu programla özellikle kız öğrenciler olmak üzere üniversite öğrencilerinin girişimcilik alanında farkındalıklarını artırmayı, girişimcilik ekosisteminde daha aktif yer almalarını sağlamayı amaçlıyor.
Tüpraş, Kadın Gücü Programı başlattı mask
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Tüpraş ‘Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü Programı’nı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde Rektörlük Konferans Salonunda, 18 Mart tarihinde tüm öğrencilere yönelik düzenlediği ‘İnovasyon ve Girişimciliğin Temelleri Semineri’yle başlattı. Böylece şirket, üniversitelerde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı, kız öğrenciler başta olmak üzere gençlerin teknoloji ve inovasyon ekosistemine erişimlerini kolaylaştırmayı ve takip eden yıllarda faaliyet gösterdiği iller olan Kocaeli, Kırıkkale, İstanbul ve İzmir’deki üniversitelerle iş birlikleriyle programı yaygınlaştırmayı hedefliyor.  

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

Projeyle ilgili bilgi veren Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği doğrultusunda, teknoloji ve inovasyon alanında açıkladığı taahhütlerine katkı vermek üzere, Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü’ Programımızın ilk adımını yine Tüpraş’ın temellerinin atıldığı Batman’dan başlatmaktan gurur duyuyoruz. Batman Üniversitesi’nin kıymetli rektörü başta olmak üzere, emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.

BİRER GİRİŞİMCİ ADAYI

Burada elde edeceğimiz tecrübeler rafinerilerimizin bulunduğu diğer illerde de yürüteceğimiz çalışmalarda bize yol gösterecek. Programa katılan öğrencilerimizin, alacakları eğitimlerle iyi birer girişimci adayı olacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin edindikleri yaratıcı düşünme yöntemlerini ve girişimcilik deneyimini, bakış açılarına ve kariyerlerine yansıtarak, hayatlarına dokunmayı istiyoruz. Hedefimiz, beş yılda üniversitelerde yürüteceğimiz iş birlikleriyle 10.000 kız öğrenciye ulaşabilmek” dedi.

21 Mar 2022 - 16:43 - Gündem

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