CHP MYK, Koçak’ı görevden aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Yönetim Kurulu taciz iddialarıyla gündeme gelen Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak için 16 Mart’ta yaptığı toplantının ardından Koçak’ın görevden alınıp alınmaması için gizli oylama usulü oy kullanılmış, toplantıya katılan 26 kişiden 20’si Koçak’ın görevden alınması şeklinde oy kullanırken 6 kişi ise görevden alınmamasını istemişti.
MYK GÖREVDEN ALDI
Parti tüzüğü nedeniyle İl Başkanı Harun Yıldızlı ile toplamda 31 isim bulunan il yönetiminde üçte iki çoğunluğu tüzük gereği aranırken Koçak’ın görevden alınması genel merkeze kaldı. CHP MYK’nın bugünkü toplantısının ardından Koçak, genel merkez tarafından görevden alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.