21 Mar 2022 - 16:44- Siyaset G: 21 Mar 2022 - 17:10

CHP MYK, Koçak’ı görevden aldı!

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, CHP MYK toplantısında görevden alındı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP MYK, Koçak’ı görevden aldı! mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Yönetim Kurulu taciz iddialarıyla gündeme gelen Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak için 16 Mart’ta yaptığı toplantının ardından Koçak’ın görevden alınıp alınmaması için gizli oylama usulü oy kullanılmış, toplantıya katılan 26 kişiden 20’si Koçak’ın görevden alınması şeklinde oy kullanırken 6 kişi ise görevden alınmamasını istemişti.

MYK GÖREVDEN ALDI

Parti tüzüğü nedeniyle İl Başkanı Harun Yıldızlı ile toplamda 31 isim bulunan il yönetiminde üçte iki çoğunluğu tüzük gereği aranırken Koçak’ın görevden alınması genel merkeze kaldı. CHP MYK’nın bugünkü toplantısının ardından Koçak, genel merkez tarafından görevden alındı.  
# chp

21 Mar 2022 - 16:44 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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