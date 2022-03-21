21 Mar 2022 - 16:46- Ekonomi G: 21 Mar 2022 - 16:48

ING Türkiye’den üst düzey atama
ING Türkiye’den üst düzey atama mask

ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi İhsan Çakır, 1 Nisan 2022 itibarıyla ING Leasing Belçika CEO’su ve ING Grubu Pazar Liderleri Bölgesi Leasing Takım Lideri olarak atandı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “İnsan kaynağı anlamında bir yetenek havuzu haline gelmekten ve ING Türkiye ailesinde başarılara imza atmış değerli bir liderin daha ING Grubu’nda önemli bir role atanmasından dolayı gurur duyuyorum” dedi.

21 Mar 2022 - 16:46 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.677.340 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aksoy, “2022 Türkiye SKA Öncüsü” seçildi mask
Aksoy, “2022 Türkiye SKA Öncüsü” seçildi
ING Türkiye’den üst düzey atama mask
ING Türkiye’den üst düzey atama
Teknosa, dijital dönüşümünü hızlandırıyor mask
Teknosa, dijital dönüşümünü hızlandırıyor
Goodyear sponsor oldu mask
Goodyear sponsor oldu
Shell Derince Tesisi enerjisini güneşten alıyor mask
Shell Derince Tesisi enerjisini güneşten alıyor
Koç Holding, yapay zekâ teknolojisini kullanacak mask
Koç Holding, yapay zekâ teknolojisini kullanacak
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL