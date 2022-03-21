ING Türkiye’den üst düzey atama

ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi İhsan Çakır, 1 Nisan 2022 itibarıyla ING Leasing Belçika CEO’su ve ING Grubu Pazar Liderleri Bölgesi Leasing Takım Lideri olarak atandı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “İnsan kaynağı anlamında bir yetenek havuzu haline gelmekten ve ING Türkiye ailesinde başarılara imza atmış değerli bir liderin daha ING Grubu’nda önemli bir role atanmasından dolayı gurur duyuyorum” dedi.