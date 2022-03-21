Aksoy, “2022 Türkiye SKA Öncüsü” seçildi

UN Global Compact üyesi şirketlerden, hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamalarla küresel sorunların çözümüne katkı sunan çalışanların başvuruları jüri tarafından değerlendirildi. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, üretim maliyetlerinde yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlayan Dijital Tarım Çözümü ile ‘2022 Türkiye SKA Öncüsü’ seçildi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “ Günümüzde yalnızca hizmet üreten ve sunan şirketler değil, aynı zamanda ortak değerler üreten ve paylaşan şirketler rekabet avantajı elde ediyor. Vodafone olarak, sürdürülebilir iş stratejimizi amaç odaklı yaklaşımımızla tanımlıyoruz. Beni ‘2022 Türkiye SKA Öncüsü’ olarak seçen tüm üye ve paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.