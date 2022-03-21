KOBMODER’de Aydoğan güven tazeledi

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda faaliyet gösteren mobilya üreticileri tarafından kurulan Kocaeli Batı Yakası Mobilya Üreticileri Derneği’nin (KOBMODER), 1’inci Olağan Genel Kurulu Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde yapıldı. 23 Eylül 2021 tarihinde faaliyetlerine başlayan ve 173 kayıtlı üyesi olan KOBMODER’in kurucu Başkanı Davut Aydoğan’ın tek aday olduğu kongreye yoğun ilgi gösterildi.
“4 İLÇEDE 2 BİN CİVARINDA 10 BİN KİŞİLİK CAMİAYIZ”
Oy kullanma öncesi üyelerine yönelik olarak konuşma yapan Başkan Davut Aydoğan, “Yaklaşık 6 ay önce resmi kuruluşu gerçekleşen derneğimiz ilimizin batı yakasındaki 4 ilçe de (Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası) faaliyet gösteren üretici, emekçi, sanatkar mobilyacılarla bir ve beraber olmayı, ortak kararlar almayı ve sorunlar çözmeyi, amaçlamaktadır. Bu dernek ihtiyaç haline gelmiştir. Çünkü bireysel talepler,karşılık bulmamış ve çözülememiştir. Örgütsüz çoğunluktansa örgütlü azınlığın daha etkili olacağı aşikardır. Çoğunluğuz çünkü bu 4 ilçede irili ufaklı dağınık 2 Bin civarında işletmeyiz ve çalışanlarımızla en az 10 bin kişilik camiayız.
Kurucu üyemizle bölgemizde yaklaşık 2 yüz işyeri ziyaret ettik, sorunlarını dinledik, derneğimizi bu kısa sürede 173 kayıtlı üye sayısına ulaştırarak bu kongreye hazırladık.
KOBMODER’İN YENİ YÖNETİMİ
Davut AYDOĞAN (Başkan)
Mücahit FIRTINA
Bahattin AKDENİZ
Halil İbrahim ERBAŞI
Namık YAÇINKAYA
Özcan KAVAK
Mustafa ORAN
Vedat ALTÜRK
Yahya YILMAZ
Ferhat AKPINAR
Haluk ÖZTÜRK
Mustafa ALTIOK
Atila GÜLİ
Süleyman İNCİ
Zekeriya YURTSEVEN
Ermiş GÖKSU
Volkan DERİCİ
Mustafa AKINCI
Erkan DEMİRKAN
Kudret ASLAN
Furkan Fatih KILIÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.