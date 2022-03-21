21 Mar 2022 - 16:48- Gündem G: 21 Mar 2022 - 16:49

KOBMODER’de Aydoğan güven tazeledi

KOBMODER’in yoğun katılımla gerçekleşen 1’inci Olağan Genel Kurulu’nda derneğin kurucu Başkanı Davut Aydoğan yeniden seçildi
KOBMODER’de Aydoğan güven tazeledi mask
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Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda faaliyet gösteren mobilya üreticileri tarafından kurulan Kocaeli Batı Yakası Mobilya Üreticileri Derneği’nin (KOBMODER), 1’inci Olağan Genel Kurulu Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde yapıldı. 23 Eylül 2021 tarihinde faaliyetlerine başlayan ve 173 kayıtlı üyesi olan KOBMODER’in kurucu Başkanı Davut Aydoğan’ın tek aday olduğu kongreye yoğun ilgi gösterildi.  

“4 İLÇEDE 2 BİN CİVARINDA 10 BİN KİŞİLİK CAMİAYIZ”

Oy kullanma öncesi üyelerine yönelik olarak konuşma yapan Başkan Davut Aydoğan, “Yaklaşık 6 ay önce resmi kuruluşu gerçekleşen derneğimiz ilimizin batı yakasındaki 4 ilçe de (Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası) faaliyet gösteren üretici, emekçi, sanatkar mobilyacılarla bir ve beraber olmayı, ortak kararlar almayı ve sorunlar çözmeyi, amaçlamaktadır. Bu dernek ihtiyaç haline gelmiştir. Çünkü bireysel talepler,karşılık bulmamış ve çözülememiştir. Örgütsüz çoğunluktansa örgütlü azınlığın daha etkili olacağı aşikardır. Çoğunluğuz çünkü bu 4 ilçede irili ufaklı dağınık 2 Bin civarında işletmeyiz ve çalışanlarımızla en az 10 bin kişilik camiayız.

Kurucu üyemizle bölgemizde yaklaşık 2 yüz işyeri ziyaret ettik, sorunlarını dinledik, derneğimizi bu kısa sürede 173 kayıtlı üye sayısına ulaştırarak bu kongreye hazırladık.

KOBMODER’İN YENİ YÖNETİMİ

Davut AYDOĞAN (Başkan)

Mücahit FIRTINA

Bahattin AKDENİZ

Halil İbrahim ERBAŞI

Namık YAÇINKAYA

Özcan KAVAK

Mustafa ORAN

Vedat ALTÜRK

Yahya YILMAZ

Ferhat AKPINAR

Haluk ÖZTÜRK

Mustafa ALTIOK

Atila GÜLİ

Süleyman İNCİ

Zekeriya YURTSEVEN

Ermiş GÖKSU

Volkan DERİCİ

Mustafa AKINCI

Erkan DEMİRKAN

Kudret ASLAN

Furkan Fatih KILIÇ

21 Mar 2022 - 16:48 - Gündem

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