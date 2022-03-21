YRP Gölcük’te, Mustafa Bayazıt yeniden başkan

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük ilçe teşkilatı 2’nci Olağan Kongresi’ni Gölcük Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongreye genel merkezi temsilen Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı katıldı. Kongreye ayrıca AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, SP Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, CHP İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri ve birçok hemşeri derneği başkanları katılım sağladı.

“İLK SEÇİM ZAFERİMİZ GÖLCÜK’ DE OLACAK”

Mustafa Bayazıt tek aday olarak girdiği ilçe başkanlığı seçimini oy birliği ile kazandı. Seçilmesinin ardından söz alan Bayazıt, “Gölcük bölgesi milli görüş düşüncesinin halkta büyük karşılık bulduğu bir bölgedir. Nasıl ki geçmişte refah partisi döneminde ilk belediye başkanları bu bölgeden çıktıysa, önümüzdeki dönemde de ilk seçim zaferinin kazanılacağı bölge bu bölge olacaktır” dedi.