Pişmaniyecilerden Varol ve Gürkan’a pişmaniyeli protesto!

Ali İhsan Varol, sunuculuğunu yaptığı ‘Kelime Oyunu’ yarışmasında, “İzmitliler bunu yemez, satarız biz bunu. Yoldan geçenden vergi alalım” ifadelerinde bulunması ve Tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan’ın sosyal medya hesabı üzerinden “Hiçbir İzmitli pişmaniye yemez arkadaşlar, sizi kekliyorlar. Pişmaniye İzmit’in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur...” paylaşımında bulunması nedeniyle pişmaniyeciler bugün Kocaeli Adliyesi’nde bir araya gelerek “Bizler, adliyeye sadece pişmaniye ikram etmek için geliriz” diyerek vatandaşlara pişmaniye dağıttı. Düzenlenen etkinliğe İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşarma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, dernek yöneticileri ve Özcan, İzmit Can, Üçcan, Kar boğaziçi, Şahane, Buşah Pişmaniye temsilcileri katıldı.

“KENDİLERİNİ SUÇLUYORUZ”

“Bu bir suç durusudur” başlıklı metni okuyan İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşarma Derneği Başkanı Mustafa Şahin şu ifadelere yer verdi; “Emrah Sefa Gürkan ve Ali İhsan Varol’u suçluyoruz. Kocaelili olup da kentimizin simgesi olan pişmaniyeyi bu kadar yıldır sadece bir kez gündeme getirmelerinden dolayı kendilerini suçluyoruz. Bu nasıl bir hemşericilik? Türkiye’nin en yumuşak tatlısı olan pişmaniyeyi üreten üreticilerimizden başka bir davranış beklenemezdi. Tarihten bu yana insanlığın yerleşim yerlerinin başında bu güzel coğrafyamızdan ve kentimizden geçenlerden daha tatlı bir BAÇ alınamazdı.

“DÖVİZ GİRDİSİ TARAFIMIZDAN SAĞLANMAKTADIR”

Kentimizin coğrafi işaretli olan ürününü tanımak için ülke ülke, il il gidip fuar organizasyonları ve festivaller düzenleyen pişmaniye üreticilerimiz ürünümüzü en iyi şekilde tanıtmaktadır. Kentimizin insanları da kendileri pişmaniyeyi tükettikleri gibi bu lezzetten kimse mahrum kalmasın diye tüm ziyaretlerinde pişmaniyeyi ikram olarak götürmektedirler. Aynı zamanda pişmaniyemizi Amerika, Avustralya, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, Kazakistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Kanada, İsveç, İngiltere vb. ülkelere ihraç ederek ülkemize hatırı sayılır rakamlarda döviz girdisi tarafımızdan sağlanmaktadır.

“DAHA ÇOK GÜNDEMDE TUTMALARINI RİCA EDİYORUZ”

Pişmaniye üreticileri ve İzmitliler olarak bizlerin kimse ile bir kavgası olmaz. Bizler, adliyeye sadece pişmaniye ikram etmek için geliriz. Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan hocamıza ve Ali İhsan Varol’a pişmaniye tadında sevgilerimizi gönderiyor, kendilerine de yaptıkları yarışma ve programlarda pişmaniyemizi daha çok gündemde tutmalarını rica ediyoruz. Pişmaniye gibi tatlı tatlı konuşalım.”