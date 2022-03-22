Çevre Dedektifleri KYÖV Özel Anadolu Lisesi öğrencileri farkındalık yaratıyor

Uluslararası ismi “Young Reporters for the Environment, YRE” olan ve ülkemizde Çevrenin Genç Sözcüleri, ÇGS olarak isimlendirilen program, gençleri çevre sorunlarını anlamaya yönelten ve onları bilinçlendirmek amacı ile çevre eğitimi yapan uluslararası bir programdır. Eğitim aracı olarak, gençlerin ilgisini çeken, çevre gazeteciliği yöntemi benimsenmiş olup, öğrencilerin bulundukları okul yöresinde çevre sorunlarını araştırıp inceleyerek haber nitelikli makale, fotoğraf ve kısa video kaydı üretmeleri teşvik edilmektedir.
İNSANLIĞIN EN BÜYÜK PROBLEMLERİNDEN BİRİ
Bu program kapsamında KYÖV Özel Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencileri, son yıllarda hem ülkemizin hem de dünya ülkelerin en önemli sorunu olan su kaynaklarında yaşanan kirliliği ele aldılar. Bu projenin sadece kendilerini değil, tüm dünyadaki insanları ilgilendirdiğini belirttiler. İnsanlığın en büyük problemlerinden biri olan su kirliliğinin etkisinin, son yıllarda hız kazandığını, gelecek nesillere temiz su kaynakları bıraka bilmek için bu bilinci oluşturmanın herkesin görevi olduğunu vurguladılar.
İNSANLARI DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRDILAR
Proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç TÜRKMEN ile yaptıkları röportaj sonunda hazırladıkları bir video ile su kaynaklarında yaşanan kirliliğin ortaya çıkardığı zararı gözler önüne sererek, bu dünyada sadece bizlerin yaşamadığını, doğada kısa sürede çözünmeden kalan atıkların bütün canlı hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, insanları bu konuda duyarlı olmaya çağırdılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.