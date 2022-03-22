İZGİM’de E-Ticaret eğitimi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) eğitim programları devam ediyor. İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından İZGİM’deki girişimci kadınlara E-Ticaret eğitimi gerçekleştirildi. Girişimci kadınlara yönelik başlatılan eğitim İzmit’teki esnaflar, STK’lar için de ücretsiz olarak düzenlenecek. Özellikle yerel esnafın, çağa uyum sağlayabilmeleri adına E-ticaret ekosisteminin kurallarını öğrenmeleri ve buna göre strateji geliştirmeleri hedefleniyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLER MERKEZİ

Toplumsal kalkınmaya sosyal ve ekonomik düzeyde katma değer sağlamak amacıyla kurulan Genç Girişimciler Merkezi, bünyesinde planladığı projeler ile girişimcilik ekosistemindeki etkin kurum ve kuruluşların, şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitenin bir araya gelmesini ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlıyor. E-Ticaret eğitimi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne bağlı Genç Girişimciler Merkezi mezunu olan Bahadır Doğru tarafından verildi. Doğru Genç Girişimciler Merkezi’ndeki girişimcilere sağlanan fırsatları değerlendirerek E-Ticaret alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren kendi şirketini kurdu.

E-TİCARET EĞİTİMİNİN KONULARI

İZGİM’de verilen eğitimin ilk gününde girişimci kadınlara; E-Ticaret’e Giriş, E-Ticarette Stratejik Planlama ve Bütçe Yönetimi Doğru Ürün Listeleme, Doğru Ürün Paketleme, Kampanya Yönetimi ve Kampanya Hazırlık Planı vb. konuları hakkında detaylı bilgiler verildi. El emeği ürünlerin dış ticarete açılarak nasıl gelirlerini artırabileceği hakkında bilgiler aktarılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan eğitimin ikinci gününde Global pazaryerleri, Kadın Girişimciler ve El Emeği Ürünler İçin E-İhracat hakkında konular işlenecek.