22 Mar 2022 - 11:05- Spor G: 22 Mar 2022 - 11:06

İzmitli karateciler, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı 

İzmit Belediyespor Kulübü karatecileri, Ümit Yıldız U21 Türkiye Karate Şampiyonası Seçmelerine damga vurdu
İzmitli karateciler, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı  mask
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İzmit’te karate sporunun yükselen değeri İzmit Belediyespor Kulübü, Mayıs ayında yapılacak olan Ümit Yıldız U21 Türkiye Karate Şampiyonası öncesi gerçekleştirilen seçmelerde boy gösterdi. Başarılı maçlara imza atan Ecrin Pesen, Ekrem Gümüştekin, Ayfer Zehra Kavak, Yuşa Öntürk, Batuhan Efe Beyazıt, Melike Esma Kılıç ve Serra Zaloğlu, Ümit Yıldız U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı kazandı. 

İLİMİZİ TEMSİL EDECEKLER

Gösterdikleri başarılı performansların ardından Ümit Yıldız U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda ilimizi temsil etme hakkı elde eden sporcular ve kulüp antrenörleri, daha büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını dile getirdi. Ekip ayrıca; her daim desteğini hissettiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.

22 Mar 2022 - 11:05 - Spor

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