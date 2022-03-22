Usta Çı’rock konseri İzmit’te

Geçtiğimiz aylarda Gölcük ve Gebze’de konser veren Anadolu Türk Halk Müziği türünde performans sergileyen Usta Çı’Rock grubu bu sefer İzmitli sevenleri ile buluşuyor. Büyüklerimizle genç bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan Usta Çı'Rock grubunun konseri, 23 Mart Çarşamba akşamı saat 19.30’da SDKM’de gerçekleşecek. Grup, İzmitli sevenleriyle bir araya gelecek.
KEYİFLİ NOSTALJİK BİR AKŞAM İÇİN
Türkü ve Rock müziğinin birleşmesinden oluşan bu müzik türünde Barış Manço’dan Cem Karaca’ya, Erkin Koray’dan Alpay’a kadar halkımız tarafından çok sevilen sanatçıların eserleri, Usta Çı’Rock grubu tarafından seslendirilecek. Keyifli ve nostaljik bir akşam geçirmek isteyen tüm halkımızı konsere bekliyoruz. Usta Çı’rock konserleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde müzik severlerle buluşmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.