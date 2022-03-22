22 Mar 2022 - 11:06- Gündem G: 22 Mar 2022 - 11:09

Adapazarı tren saatleri değişti

Karşılıklı olarak günde 5 sefer yapar Gebze- Adapazarı tren saatleri değişti. Yeni saat uygulaması bugünden itibaren uygulamaya geçti
Adapazarı tren saatleri değişti mask
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Gebze-Adapazarı ve Adapazarı-Gebze arasında sefer yapan trenler seferlerinin saatleri değişti. Yeni saat uygulaması bugün itibariyle başladı. Adapazarı Ekspresi Gebze, Diliskelesi, Hereke, Yarımca, Derince, İzmit, Derbent, Sapanca, Arifiye, Mithat Paşa ve Adapazarı duraklarına uğruyor…

22 Mar 2022 - 11:06 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

seda - 17.30 adapazarı izmit seferi biz çalışanlar için çok iyi oldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mart 12:55
02

Erk - Şu anda dostlar alışverişte görsün şeklinde yapılan bu seferler eskisi gibi Haydarpaşaya uzarsa ve saatler sıklaşırsa ulaşımın gittikçe zorlaştığı Kocaeli'ne büyük bir hizmet yapmış olursunuz.Vesselam

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Mart 11:42
01

Ethem - tren saatleri işe gidip gelen işçi sınıfına uyum sağlaması gerekir. adapazarı- gebze yönündeki ilk tren 7.53te gebze ye varıyor. 8 de iş başı yapan hangi işçi işine yetişebilecek acaba. Bu değişikliklere kim karar veriyor kim onaylıyor anlamış değilim.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 22 Mart 11:42
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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