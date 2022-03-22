Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu, AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu, Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yürüyüşüne polisin sert müdahalesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Adana’dan gelen görüntüler korkunç. 28 Şubat döneminde katıldığım bir eylemde orantısız polis şiddetine maruz kalmıştım. Hala polis gördüğümde geriliyorum. Kuytul denen müptezel ve taifesinin rezillikleri ve tahrikleri bu muameleye gerekçe olamaz. Gereği yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.
22 Mar 2022 - 11:13- Gündem Güncelleme: 22 Mar 2022 - 11:16
İsmail Karaosmanoğlu: Polis gördüğümde geriliyorum!
AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu, Furkan Vakfı’nın Adana’da düzenlediği yürüyüşte polisin orantısız müdahalesi ile ilgili, “Hala polis gördüğümde geriliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Izmitli - doğru insan olan gerilir, polis faşist devlet polisleri gibi davranııyor Türkiyede. burası sanki kuzey kore. yada muz cumhuriyeti, polis kendini tatmin ediyor malesef.
vatandaş - YÜCE ALLAH, ÇALDIKLARINIZI HEM BU DÜNYADA ,HEMDE AHİRETTE ÇIKARTIR,iNŞALLAH.
Rıza Alan - Polisten kim korkar !!? kanunlara uyanların korkmadığını biliyoruz.
Lazo - Boğaziçili öğrencilerede polis orantısız güç kullandığı zaman niye gerilmiyorsunuz?Tabi bu vakıfsizdennnn.
balıkçı - gerilme konusundaki korkunuz bir gün sizide bulacak, ben kimi görürsem göreyim kimdesen korkmuyorum nedeni ise normal biri olmamdan kaynaklanır. korkuları olan bir insan korkar,
teşekkürler
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.