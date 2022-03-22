İsmail Karaosmanoğlu: Polis gördüğümde geriliyorum!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu, AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu, Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yürüyüşüne polisin sert müdahalesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Adana’dan gelen görüntüler korkunç. 28 Şubat döneminde katıldığım bir eylemde orantısız polis şiddetine maruz kalmıştım. Hala polis gördüğümde geriliyorum. Kuytul denen müptezel ve taifesinin rezillikleri ve tahrikleri bu muameleye gerekçe olamaz. Gereği yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.