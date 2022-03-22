22 Mar 2022 - 12:01- Siyaset G: 22 Mar 2022 - 12:03

Koçak’ın görevden alınması sonrası ilçe için 3 ihtimal var!

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın MYK tarafından görevden alınması sonrası süreç için parti tüzüğü gereği üç ihtimal var. Süreç, görevden alma yazısının il başkanlığına gelmesinin ardından başlayacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Koçak’ın görevden alınması sonrası ilçe için 3 ihtimal var! mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın taciz iddialarıyla gündeme gelmesi sonrası CHP İl Yönetimi toplanmış, Koçak’ın görevden alınıp alınmaması için gizli oylama usulü oy kullanılmış, toplantıya katılan 26 kişiden 20’si Koçak’ın görevden alınması şeklinde oy kullanırken 6 kişi ise görevden alınmamasını istemişti. Ayrıca Kocaeli Kadın Platformu üyeleri de ilçe yönetimi tarafından Koçak’a verilen desteğe tepki göstermişti.

ÜÇ İHTİMAL VAR

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün gerçekleştirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Koçak görevden alındı. Koçak’ın görevden alınması sonrası parti tüzüğü gereği üç ihtimal ortaya çıktı. Birinci olarak ilçe yönetimi devam edecek ve kendi içinde başkan seçecek. İkinci olarak ilçe yönetimi istifa edecek, kayyum atanacak ve ilçeyi 45 gün içinde olağanüstü ilçe kongresine götürecek. Son ihtimal ise genel merkez tarafından görevden alınma sonucunda atamayı genel merkez yapacak. Görevden alma ile ilgili yazının il başkanlığına gelmesinin ardından sürecin netleşmesi bekleniyor.

 

 

 

22 Mar 2022 - 12:01 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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