Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) 24-25 Mart’ta Antalya’da ‘İktidara Hazırız’ sloganıyla kampa girecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak kampta, örgütün sorunları ve çözümleri gündeme gelecek. Ana başlığın ‘seçim’ olduğu kampta sandık ve seçim güvenliği, sandık görevlilerinin eğitimi, sandık tutanaklarının temini gibi konuların da ele alınacağı kampta, seçmene ulaşmada izlenecek yöntemler de masaya yatırılacak. Söz konusu kampa Kocaeli’den milletvekilleri hariç CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, il ve ilçe başkanları, il kadın ve il gençlik kolları başkanları katılacak.
22 Mar 2022 - 12:28- Siyaset Güncelleme: 22 Mar 2022 - 12:31
CHP Kocaeli Antalya’da kampa giriyor!
CHP, Antalya’da ‘İktidara Hazırız’ sloganıyla kampa girecek. Kampa Kocaeli’den milletvekilleri hariç CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, il ve ilçe başkanları, il kadın ve il gençlik kolları başkanları katılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.