22 Mar 2022 - 12:28- Siyaset G: 22 Mar 2022 - 12:31

CHP Kocaeli Antalya’da kampa giriyor!

CHP, Antalya’da ‘İktidara Hazırız’ sloganıyla kampa girecek. Kampa Kocaeli’den milletvekilleri hariç CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, il ve ilçe başkanları, il kadın ve il gençlik kolları başkanları katılacak.
CHP Kocaeli Antalya’da kampa giriyor! mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) 24-25 Mart’ta Antalya’da ‘İktidara Hazırız’ sloganıyla kampa girecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak kampta, örgütün sorunları ve çözümleri gündeme gelecek. Ana başlığın ‘seçim’ olduğu kampta sandık ve seçim güvenliği, sandık görevlilerinin eğitimi, sandık tutanaklarının temini gibi konuların da ele alınacağı kampta, seçmene ulaşmada izlenecek yöntemler de masaya yatırılacak. Söz konusu kampa Kocaeli’den milletvekilleri hariç CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri, il ve ilçe başkanları, il kadın ve il gençlik kolları başkanları katılacak.
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22 Mar 2022 - 12:28 Kocaeli- Siyaset

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