Büyükakın: Davos gibi bir zirve haline gelmesini arzu ediyorum

Büyükşehir Belediyesi, MARKA ve Kocaeli Valiliği İş birliği ile her yıl Kocaeli’de düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin 24-27 Mart tarihlerinde kapılarını dördüncü kez açacak. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlıkları ile düzenlenen zirvenin 2022 yılı teması “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” olarak belirlendi. Zirvenin Lansmanı bugün Maide Restoran’da yapıldı. Kartepe Zirvesinin Lansmanına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Prof. Dr. Ayşegül Mengi, KTO Başkan Vekili Hüseyin Gezer, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, MARKA temsilcisi Eren Hakkı Yalçın, İSOCARP Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Günay katıldı.

3,9 MİLYON LİRA MALİYET

Son olarak 2019 yılında düzenlenen zirvenin üzerinden geçen üç senede pandemi dünyada yaşayan herkesin hayatını köklü bir şekilde etkiledi ve değiştirdi. Göçlerin, iklim değişikliğinin getirdiği afetlerin baskısını daha çok hissetmeye başladı. Buna ek olarak bölgemizi etkileyen savaşlar bugün dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryoların yeniden ele alınması gerektiğini gösterdi. Dördüncü Kartepe Zirvesinde ana tema; “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” olarak belirlendi. Zirve’nin maliyeti ise 3,9 milyon lira olarak açıklandı. Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması için 22 ülkeden 280 konuşmacı, 26 akademik oturum, 15 panel oturumu, 2 forum ve 8 özel oturumla dört günlük bir beyin fırtınası yapacak. “Şehirlerimizi İklim Değişikliğinin sonuçlarına, doğal afetlere karşı nasıl daha güçlü hale getirebiliriz” sorusuna cevap aranacak.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ

Zirvenin ilk günü olan 24 Mart Perşembe günü Kocaeli’nin turizm destinasyonu Kartepe’de düzenlenecek açılış oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Almanya eski Şansölyesi Gerhard Schröder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Programı (UN-Habitat) Direktörü Maimunah Mohd Sharif (online) katılacak. Zirvenin kapanışı ise özellikle şehirler ve kamu yönetimi konusunda uzman tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılacağı ‘’Kadim Şehirlerden Günümüze” konulu özel oturumla gerçekleşecek. Sunucu Pelin Çift’in moderatörlüğünü üstleneceği ve çok ilgi çekmesi beklenen bu özel oturumun ardından zirvenin kapanış seremonisi yapılacak ve sonuç bildirgesi okunacak.

“TEŞKİLATLAR YENİ İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK MEKANİZMADA DEĞİL”

Toplantını ilk konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi. Zirve’nin kentimi için bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Şimdiye kadar yapılan zirvelerimiz oldu. Uluslararası çapta önemli sesler getirdi. Pandemi nedeni ile ara verdik. Tekrar başlıyoruz. Bu seneki temamız dirençli şehirler. Neden dirençli şehirler dedik. Bazı dilleri yabancı dilden Türkçe’ye çevirdiğimizde değişim oluyor. Yeni duruma hızla uyum sağlayanlara biz dirençli diyoruz. Bana kalsa dayanıklı diye çevirirdim ama hocalarımız dirençli diye çevirdi. Dünyanın son zamanda içinden geçtiği bir süreci anlatan kavram. Yapıların hızla kendini toparlayabilen yapılar olması lazım. Toplumların üretim biçimi üst yapı ile birlikte gelişir. Aslında dünyanın bugün yönetildiği Uluslararası teşkilatlar aslında Dünyanın içine girdiği yeni periyotlarda dünyanın yeni ihtiyaçlara cevap verecek ve toparlayacak mekanizmada değil. İşin köklerine dair tartışmalar yapılacak” dedi.

“ŞEHRİ İLGİLENDİREN HER ŞEYİ TARTIŞACAĞIZ”

Sözlerine devam eden Büyükakın, “İkinci başlık ise yeniden düşünme gerektiren mevzular var. Elimizdeki araçlar ihtiyaç duyduğumuz problemleri çözmek için lazım olan araçlar değil. Pandemi ve Müsilaj bize gösterdi ki biz tek başımıza hareket ettiğimizde mevzuyu çözemiyoruz. Yeniden düşünüp birlikte hareket etmeliyiz. Şehirlerin yeniden dönüşümü diyeceğimiz iki önemli mesaj var. Kartepe Zirvesinde şehri ilgilendiren her şeyi tartışacağız. İçinden geçtiğimiz dönem riskleri daha iyi görmemizi sağlayan bir dönem. Önceden problemleri gören koruyucu hekimlik çalışması yapılması gereken bir alan.

“PROBLEM ÇIKMADAN TEDBİRLERİ ALAN BİR DÜNYA”

Problem ortaya çıkmadan ön gören ve tedbirleri alan bir dünyaya giriyoruz. Bir göç problemi var. Yürekleri dağlayan şekilde yaşamaya başladık. Mavi gözlü ise beyazsa gelsin değilse istemeyiz. Şehirciliğe nasıl bağlıyorsunuz derseniz şöyle. Bu bir mimaridir. Yerel gündem ile ulusal gündem arasında bir bağlantı var. Dünya iyiye doğru gitmiyor. Sadece Büyükşehir Belediyesinin aldığı ile mülteci meselesi, müsilaj meselesi çözülmüyorsa küresel ölçekte görüşmemiz gerekiyor. Yerel, ulusal ve küresel konularında bir araya getirileceği bir zirve olacak” dedi.

“KONGRE TURİZMİ DE BİR TURİZMDİR”

Büyükakın, “Toplantımızda çok önemli katılımcılar ve konuklarımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanımız gelecek. Eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder gelecek. Son oturumu da doğayen tarihçimiz İlber Ortaylı hocamız ile bitireceğiz. Sayısız katılımcı var. Bu toplantı şehircilik meselesine katkı sağlamak için öneme sahip. Kartepe Zirvesi marka değerini arttırma yolu ile devam edecek. Bu başladığında aklımda hep Davos zirvesi vardı. 20 sene sonra 30 sene sonra bu hale gelsin. Şehirler kendi ağlarını oluşturmak zorunda. Turizm dediğimizde sadece denize girilen bir şehir gibi düşünmeyin. Kongre turizmi de bir turizmdir. Bu Türkiye Bankasına da katkı sağlayacaktır. Üniversitelerimizin katkısı var” dedi.

“ŞEHİRLEŞME SORUNLARI BÜYÜYOR”

Başkan Büyükakın’ın ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü gerçekleştirdi. Rektör Hülagü, “Ülkenin en önemli konuların gündeme getirilerek işlendiği böyle bir zirvenin düzenli olarak gerçekleşmesi ve Davos gibi bir zirve haline gelmesi hepimizin arzusuz. 2017 yılında darbeler ve demokrasi konusu ile başladı yolculuk. İnsan hayatına dair en önemli sorunları gündeme getirerek işlendi. Bugün dirençli şehriler ve şehrin dönüşümü önemli bir konu. Daha kapsayıcı bir bakış oluşturmak çok önemli. Uluslararası ölçekte bir toplantı olacak. Sanayi devrimi sonrası yaşamın kırsaldan kente göçtüğünü biliyoruz. Bunlar birçok sorunu beraberinde getiriyoruz. Kar yağdığında önlem alınmadığında nasıl facialara yol açtığını gördük. Pandemi sürecini gördük. Bireyler bu süreçlerden çok olumsuz etkilendi. Şehirleşme sorunları büyüyor. Kartepe Zirvesinin de kentimize bir değer katacağını düşünüyorum” dedi.

“HEPSİNİN ARKASINDA ASİL OLARAK İNSAN YATAR”

Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise, “Mevzu yakın gelecekse insanların yaşamı için inanılmaz bir konu. Milyonların birlikte yaşadığı bir ünite. Sanayi devrimi öncesi tüm toplumlarda, hayatının gerçekliğini ıskalamayan milletler yıllarca hükmetti. Osmanlıda kasaba öylesine önemsenmiş ki kadılar atanmış, tekkeler kurulmuş ve asırlarca buna ısrar etmiş. Sorunları çözen devletler asırlara hükmetmiştir. Şehre geldiğimizde esas gündem nedir? Bazen bir depremdir, bazen bir salgın hastalıktır. Hepsinin arkasında asli olarak insan yatar. Şehri ele alacaksak insanı temele alacağız” ifadelerini kullandı.