KOTO Başkan Adayı Bıyıklı: ’’Down sendromlu bireyleri topluma kazandırmalıyız’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Down Sendromlu öğrencileri Altınoluk Pastanelerinin misafiri oldu.

İBRAHİM BIYIKLI DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, Altınoluk Pastaneleri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Altınoluk Pastaneleri sahibi ve Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklerde; Down Sendromlu öğrenciler ilk olarak Altınoluk Pastaneleri’nin imalathanesinde pasta yaptı ve yaptıkları ürünleri pastanede satarak bir günlüğüne pastane çalışanı oldular.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ, ALTINOLUK’UN MİSAFİRİ OLDU

Altınoluk Pastenesi’nde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe; Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı ve Altınoluk Pastaneleri Sahibi İbrahim Bıyıklı’nın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Birim Sorumlusu Serkan Bakıroğlu, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenleri ve Down Sendromlu öğrenciler katılım sağladı.

DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLER PASTANECİ OLDU

Altınoluk Pastaneleri İşletme Müdürü Levent Urak’ın organize ettiği bu anlamlı etkinlikte; Down Sendromlu öğrenciler ilk olarak imalathaneyi gezerek pasta yapmayı öğrendi. İmalathanede pasta yapmayı öğrenen Down Sendromlu öğrenciler, +1 yazılı kurabiyeler hazırlayarak 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne dikkat çekti. Pasta yapmayı öğrenen öğrenciler, Yeşilova Altınoluk şubesinde bir günlüğüne çalışan oldular. Öğrenciler, garsonluk, tezgahtarlık ve ustalık yaparak Down Sendromlu bireylerin topluma kazandırılması ve ayrıştırılmamasına dikkat çekti.

"GERÇEK DOSTLAR KROMOZOM SAYMAZ"

Geçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yapan Altınoluk Pastaneleri Sahibi ve Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı; ’’Bizler de 21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Günü dolayısıyla, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki down sendromlu öğrencilerimizi pastanemizde ağırladık. Down Sendromlu öğrencilerimizi pastanemizde ağırlamaktan büyük onur duydum. Down Sendromlu bireyleri toplumumuza kazandırmalı ve ötekileştirmemeliyiz. Bizlere enerjileriyle ve samimiyetleriyle neşe katan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü Down Sendromu 1 eksiklik değil, +1 fazlalıktır.’’ İfadelerine yer verdi.